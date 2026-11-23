Il dibattito sul Ponte sullo Stretto entra in una nuova fase, spostando il baricentro dal semplice collegamento tra Calabria e Sicilia a una visione strategica di sviluppo per l’intero sistema Paese. Al centro di questo percorso c’è lo studio d’impatto multidimensionale di TEHA Group (The European House – Ambrosetti), che ha analizzato le ricadute economiche, sociali e territoriali dell’infrastruttura lungo il cantiere e i primi trent’anni di esercizio, evidenziando gli effetti su filiere produttive, logistica, porti, turismo e rete ferroviaria. Secondo le stime richiamate dallo studio, l’opera potrebbe generare 146 miliardi di euro di PIL aggiuntivo e sostenere fino a 853mila occupati, rivoluzionando i trasporti tra le due sponde. È in questo scenario che si inserisce l’intervento del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto al convegno “Il Ponte sul futuro. Connettere territori, creare valore”, tra appelli a superare le divisioni politiche e rivendicazioni sulle risorse già sbloccate per le infrastrutture del Sud.

Ponte sullo Stretto, Occhiuto: “opera dell’ingegneria italiana che unisce il Paese”

“Sono particolarmente felice di aver potuto parlare oggi davanti a Renato Brunetta, che è stato il mio maestro quando ho ricoperto il ruolo di suo vice alla guida del gruppo parlamentare alla Camera. Da lui ho imparato un metodo di lavoro prezioso che applico quotidianamente da presidente della Regione: non fermarsi mai alla superficie delle questioni, ma metterci passione, studiare e approfondire i dossier fino in fondo per ideare soluzioni appropriate ai problemi. È con questo stesso approccio concreto e istituzionale che affronto il tema del Ponte sullo Stretto, lavorando in solida collaborazione con il collega Renato Schifani, come dovrebbe sempre accadere tra uomini delle istituzioni in un Paese che cresce solo se cresce insieme”. Lo ha affermato il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso del suo intervento al convegno “Il Ponte sul futuro. Connettere territori, creare valore”, organizzato a Roma dal Cnel insieme a The European House Ambrosetti (TEHA Group) e alla società Stretto di Messina.

“Mi auguro davvero che ci possa essere un’evoluzione nel racconto pubblico attorno a questa infrastruttura. Come ha ricordato bene Brunetta citando il maestro Fuksas, parliamo di un grande esempio dell’eccellenza dell’ingegneria e dell’architettura italiana, un segno di continuità con la storia di un Paese che ha sempre saputo stupire il mondo. Per questo, il Ponte deve intercettare l’orgoglio nazionale ed essere un valore condiviso da tutti e non può essere ridotto a una bandiera di una singola parte politica, né a una battaglia di qualche Presidente di Regione o di una fetta dell’opinione pubblica. Dimostrare che in Italia sappiamo realizzare grandi opere pubbliche significa dimostrare che siamo ancora capaci di vincere sfide ambiziose e di governare il nostro futuro invece di subirlo“, ha aggiunto Occhiuto.

Occhiuto: “opera già attrattore di investimenti, per Calabria ottenuti oltre 4 miliardi per le strade”

“Il Ponte sullo Stretto può avere la stessa funzione che ha avuto l’Autostrada del Sole. Quando si faceva l’Autostrada del Sole molti dicevano che erano matti perché in molte zone del Sud mancavano le strade; poi, siccome è stata fatta l’autostrada, sono state fatte anche le strade. Le grandi opere pubbliche sono attrattori di altri investimenti, ed è stato così anche nella storia recente con questo governo”, ha continuato Occhiuto. “Sono molto riconoscente all’esecutivo, e in modo particolare al Ministro Salvini che ha sposato quest’opera con grande passione appena si è insediato, perché proprio grazie al ponte siamo riusciti a ottenere risorse importantissime già prima della sua costruzione”.

“Per dimostrare che quest’opera non è una cattedrale nel deserto, la Calabria ha già avuto dal governo nazionale 3,8 miliardi per la Strada Statale Ionica e altri 500 milioni per un’importante trasversale: oltre 4 miliardi trovati nel bilancio dello Stato in conto capitale, visto che l’Italia, a differenza di altri Paesi europei, non ha potuto finanziare le strade con il PNRR”, ha affermato il Presidente calabrese.

“Senza il ponte queste risorse non sarebbero mai arrivate. Del resto, la Calabria e la Sicilia stanno dimostrando di saper correre: secondo Banca d’Italia la Calabria è stata la regione che nel 2025 è cresciuta di più in Italia con un incremento del Pil dell’1,1%, confermandosi al primo posto anche nel primo semestre del 2026 con un +1,3%. Oggi il Mezzogiorno può vivere la stessa stagione di sviluppo che ha vissuto il Nord nei decenni passati, diventando la nuova frontiera della crescita economica europea“, ha concluso Roberto Occhiuto.