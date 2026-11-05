Potenziamento energetico della ISS: oggi passeggiata spaziale per l’ultimo pannello solare

I responsabili di missione hanno dato il via libera definitivo: 2 astronauti NASA usciranno dalla Stazione Spaziale Internazionale per un’importante operazione extraveicolare. L’obiettivo principale della giornata è l’installazione dell’8° e ultimo pannello solare srotolabile, che segna la fine di un lungo programma di aggiornamento energetico iniziato nel giugno 2021. I membri dell’equipaggio dell’Expedition 75 hanno completato con successo gli ultimi preparativi per la passeggiata spaziale, alternando queste delicate fasi organizzative a importanti ricerche nel campo della biotecnologia. L’uscita nel vuoto dello Spazio rappresenta il culmine di mesi di addestramento e permetterà al laboratorio orbitante di operare al massimo delle sue potenzialità per gli anni a venire, garantendo energia sufficiente per tutti i futuri esperimenti.

Una complessa coreografia robotica e umana

Gli astronauti Joshua Kutryk dell’agenzia spaziale canadese e Anil Menon della NASA sono pronti per iniziare la loro missione all’esterno della base orbitante alle 08:30 EST (14:30 ora italiana): trascorreranno circa 7 ore nel vuoto dello Spazio per installare il nuovo dispositivo sull’estremità più lontana della struttura a traliccio di tribordo. I 2 esploratori ripeteranno in gran parte le stesse operazioni già eseguite durante la loro precedente uscita del 29 ottobre, ma questa volta si concentreranno sul lato opposto del laboratorio. Kutryk si sposterà verso l’area di lavoro dove incontrerà Menon, il quale trasporterà l’imponente pannello solare agganciato al braccio robotico Canadarm2. Dopo aver consegnato il modulo al collega canadese, Menon si sgancerà dal braccio meccanico per raggiungere la postazione finale, dove riceverà nuovamente il pannello per ultimare l’installazione in tandem.

Più energia per la scienza e gli esperimenti in orbita

Questa fondamentale passeggiata spaziale porterà a termine il potenziamento della capacità di generazione di energia della stazione, facendola passare da 160 a circa 215 kilowatt. Prima di indossare le tute e fare il loro ingresso nella camera di equilibrio Quest, i 2 protagonisti hanno ripassato attentamente le procedure insieme ai colleghi Jessica Watkins e Luke Delaney, studiando nel dettaglio le manovre robotiche di supporto.

L’impegno per il mantenimento della base non ha comunque fermato la ricerca scientifica a bordo. Kutryk ha ispezionato campioni d’acqua per rilevare la crescita microbica, Menon ha prelevato tamponi dalle superfici per le analisi, mentre Watkins ha raccolto campioni di batteri per studiarne la resistenza agli antibiotici. Delaney, infine, ha elaborato cellule polmonari umane per testarne lo sviluppo in condizioni di microgravità. Nel frattempo, i 3 cosmonauti russi Pyotr Dubrov, Anna Kikina e Sergey Teteryatnikov hanno dedicato la giornata di vigilia a compiti più leggeri e alla preparazione dei rilevatori di radiazioni che verranno indossati oggi.