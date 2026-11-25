Il coraggio, la dedizione, lo spirito di solidarietà e l’impegno al servizio delle comunità durante una delle emergenze più drammatiche della storia recente italiana hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale delle istituzioni. Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha consegnato oggi a Verona le attestazioni di pubblica benemerenza ai Comuni, ai Gruppi comunali di volontariato e agli operatori che si sono distinti per le attività svolte durante l’emergenza Covid-19. Un riconoscimento al valore del lavoro svolto dalle amministrazioni locali e dal volontariato organizzato durante la crisi sanitaria, quando la capacità di garantire assistenza alla popolazione e rispondere alle esigenze delle persone più fragili ha rappresentato un elemento fondamentale nella gestione dell’emergenza pandemica.

Protezione Civile, a Codogno il primo riconoscimento per l’emergenza Covid

Particolarmente significativo il primo riconoscimento consegnato nel corso della cerimonia di Verona, destinato al Comune di Codogno, in provincia di Lodi, città simbolo dell’emergenza pandemica e delle sue conseguenze più drammatiche. La comunità lombarda ha rappresentato anche una testimonianza della straordinaria capacità di affrontare con coraggio, dignità e solidarietà il dolore e i sacrifici di quei giorni difficili, diventando un esempio per l’intero Paese. Le attestazioni di pubblica benemerenza sono state conferite anche al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di Codogno e a Marco Luigi Antonio Siminghini, Comandante del Corpo di Polizia Locale e responsabile del Servizio di Protezione Civile della città lombarda.

Benemerenze ai Comuni di Sarzana e Atripalda e agli operatori della Protezione Civile

Tra le amministrazioni locali premiate dal Dipartimento della Protezione Civile figurano anche il Comune di Sarzana, in provincia della Spezia, e il Comune di Atripalda, in provincia di Avellino. Un riconoscimento è stato consegnato inoltre a Domenico Giannetta, Comandante della Polizia Locale di Atripalda. Nel corso della cerimonia è stata conferita un’attestazione individuale di pubblica benemerenza anche a Nicola Ligi, già volontario del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Venezia.

Emergenza Covid-19, premiati sette gruppi comunali di volontariato

Il Dipartimento ha riconosciuto il contributo offerto durante la pandemia anche dai Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), Alassio (Savona), Borgomanero (Novara), Fermignano (Pesaro e Urbino), Contigliano (Rieti), Dalmine (Bergamo) ed Este (Padova). Le benemerenze testimoniano l’importanza del volontariato di protezione civile nella gestione delle emergenze e il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà territoriali, chiamate durante la pandemia a garantire sostegno e assistenza alle comunità.

Fabio Ciciliano: “la gratitudine delle istituzioni e il ruolo fondamentale dei Comuni”

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha sottolineato il significato delle attestazioni consegnate a Verona, evidenziando il ruolo delle amministrazioni locali nella risposta ai bisogni della popolazione e l’importanza della collaborazione tra le diverse componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile. “Le benemerenze che abbiamo consegnato oggi – ha detto Fabio Ciciliano – rappresentano il segno concreto della gratitudine delle istituzioni verso comunità, amministratori, operatori e volontari che, durante l’emergenza Covid-19, hanno saputo mettere il bene collettivo al primo posto. In quei mesi difficili, i Comuni sono stati un presidio fondamentale di prossimità, capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini, organizzare gli interventi e garantire sostegno alle persone più fragili. La cerimonia di oggi ci ricorda che la forza del Servizio Nazionale della Protezione Civile risiede proprio nella sua capacità di fare sistema, mettendo insieme istituzioni, amministrazioni locali e volontariato organizzato”.