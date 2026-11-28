Un investimento complessivo di 183 milioni di euro per valorizzare la qualità della ricerca scientifica italiana e rafforzare le infrastrutture a disposizione della comunità accademica e dei ricercatori. È quanto previsto da 2 decreti firmati dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che assegnano nuove risorse agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Mur. Il finanziamento si articola in 2 distinti interventi: 120 milioni di euro destinati al sostegno delle attività scientifiche e tecnologiche, attraverso il sistema dei finanziamenti premiali, e 63 milioni di euro stanziati dal Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca, finalizzati all’ammodernamento strutturale e tecnologico degli enti.

“La ricerca ha bisogno di talento, libertà e certezze. Con queste nuove risorse valorizziamo la qualità del lavoro dei nostri Enti e la loro competitività internazionale. È la stessa filosofia del nostro Piano Triennale della Ricerca: dare stabilità agli investimenti e un orizzonte più ampio alle ambizioni della scienza italiana“, dichiara il Ministro Bernini.

Le risorse premiali e gli interventi infrastrutturali

I 120 milioni di euro di finanziamenti premiali saranno ripartiti tra i 13 enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero. Le risorse serviranno a sostenere le attività scientifiche e tecnologiche, i programmi e i progetti di ricerca, oltre a favorire lo sviluppo di collaborazioni a livello nazionale e internazionale. Gli ulteriori 63 milioni di euro del Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca sono invece destinati a otto enti. I finanziamenti consentiranno di avviare nuovi interventi, completare opere già in corso e rafforzare la partecipazione italiana ai grandi progetti scientifici internazionali.

I principali finanziamenti: dal Cnr all’Einstein Telescope

Tra i beneficiari dei maggiori stanziamenti figura il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), che riceverà complessivamente 55,9 milioni di euro per completare gli interventi sui laboratori e sugli spazi scientifici del campus dell’Università di Roma Tor Vergata. All’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) sono assegnati 51 milioni di euro: 23,8 milioni attraverso il finanziamento premiale e oltre 27,2 milioni a valere sul Fondo per l’edilizia. Le risorse saranno impiegate per potenziare laboratori e infrastrutture scientifiche, rafforzare i sistemi di calcolo e il loro collegamento con il supercomputer Leonardo, oltre a sviluppare nuove tecnologie per gli acceleratori di particelle.

L’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) potrà contare su 31 milioni di euro, di cui 14,7 milioni di quota premiale e 16,3 milioni destinati all’ammodernamento di osservatori e laboratori, allo sviluppo di nuove strumentazioni scientifiche e al sostegno della partecipazione italiana all’Einstein Telescope, il grande progetto internazionale dedicato allo studio delle onde gravitazionali. Quasi 13 milioni di euro andranno all’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM). Dei fondi assegnati, 5 milioni rappresentano la quota premiale, mentre i restanti 7,9 milioni serviranno ad ammodernare e ampliare la rete nazionale in fibra ottica Italian Quantum Backbone e a potenziare le infrastrutture scientifiche dell’ente.

All’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) sono destinati 9 milioni di euro: circa 5 milioni attraverso il finanziamento premiale e altri 4 milioni per proseguire l’ammodernamento della nave rompighiaccio Laura Bassi, impiegata nelle missioni scientifiche nelle regioni polari. La Stazione Zoologica Anton Dohrn riceverà oltre 7,2 milioni di euro, suddivisi in misura pressoché equivalente tra quota premiale e Fondo per l’edilizia. Gli stanziamenti sosterranno lo sviluppo di nuove tecnologie per il monitoraggio degli ambienti marini, il completamento della Marine Farm di Bagnoli e il proseguimento dei lavori di restauro della sede storica di Napoli.

Dalla microscopia avanzata al restauro di Villa Sciarra

Ad Area Science Park di Trieste sono assegnati 5,1 milioni di euro, di cui 3,1 milioni di finanziamento premiale e 2 milioni per il potenziamento dei laboratori di microscopia avanzata nel campus di Basovizza e delle strutture dedicate allo studio dei geni e delle molecole degli organismi viventi presso l’Università di Salerno. L’Istituto Italiano di Studi Germanici riceverà invece 1,8 milioni di euro. Di questi, 1,6 milioni saranno destinati al risanamento e al restauro di Villa Sciarra-Wurts, a Roma, con particolare attenzione al miglioramento dell’accessibilità della biblioteca e degli archivi.

Le altre risorse premiali

Completano la ripartizione dei finanziamenti premiali gli stanziamenti destinati agli altri cinque enti pubblici di ricerca:

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV): 7,7 milioni di euro.

Istituto nazionale di alta matematica (INDAM): circa 438 mila euro.

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE): 278 mila euro.

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI): 255 mila euro.

Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi: 237 mila euro.

Con i due provvedimenti, il Ministero punta dunque a sostenere contemporaneamente la qualità della produzione scientifica e la capacità operativa degli enti, attraverso investimenti che interessano settori strategici: dalla fisica delle particelle all’astrofisica, dalla ricerca marina alla metrologia, fino alle scienze della formazione. Un intervento che mira a consolidare il sistema nazionale della ricerca e a rafforzarne il ruolo nei programmi scientifici internazionali.