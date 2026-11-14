Si conclude l’attività degli uragani nel Pacifico dopo una stagione da record alimentata da El Niño

La stagione degli uragani nel Pacifico del 2026 entra negli annali come una delle più estreme mai osservate nel Pacifico orientale. Sebbene la stagione ufficiale prosegua fino al 30 novembre, gli esperti di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, dichiarano conclusa l’attività ciclonica nel bacino. Secondo gli esperti, le condizioni nell’area non sono più favorevoli allo sviluppo di ulteriori fenomeni tropicali. La stagione è stata alimentata da El Niño, che si è intensificato rapidamente e potrebbe rivelarsi uno dei più forti mai registrati. Si tratta dello stesso fenomeno climatico che ha invece inibito l’attività nell’Atlantico, dove si sono formate solo 10 tempeste con nome e un singolo uragano.

“Mentre El Niño ha contribuito a sopprimere l’attività degli uragani nell’Atlantico, nel Pacifico ha avuto un effetto quasi opposto. Ha favorito condizioni ideali per lo sviluppo delle tempeste nel Pacifico, rendendo al contempo molto più difficile la loro formazione nell’Atlantico”, ha spiegato Alex DaSilva, esperto capo di AccuWeather per gli uragani. “Il contrasto osservato quest’anno è sorprendente e dimostra quanto un singolo fenomeno climatico possa esercitare un’influenza su distanze di migliaia di chilometri”.

Una stagione da record

Le previsioni pre-stagionali di AccuWeather indicavano la formazione di un numero compreso tra 17 e 22 tempeste con nome e tra 9 e 13 uragani nel Pacifico orientale. Il bilancio complessivo per il Pacifico centrale e orientale è stato di 25 tempeste con nome, inclusi 13 uragani e 11 uragani maggiori (categoria pari o superiore a 3). Tre di questi hanno raggiunto la categoria 5: Genevieve, Lowell e Polo. Un evento simile, a questo punto della stagione, non si verificava dal 1994.

Secondo i dati della Colorado State University, il bacino ha infranto tre record stagionali. L’energia ciclonica accumulata durante la stagione ha raggiunto il valore di 357,50, superando il precedente record di 318,10 registrato nel 2018. “Si tratta, in sostanza, di una misura dell’intensità e della longevità di questi sistemi tropicali”, ha affermato DaSilva. “Davvero notevole”. Inoltre, si sono registrati 76,25 giorni con un uragano attivo, superando il precedente record di 68,25 giorni, stabilito anch’esso nel 2018. Infine, in questa stagione ci sono stati 162,75 giorni con una tempesta con nome, battendo il precedente record di 153,75 giorni, risalente al 1992. Il numero di tempeste con nome non ha raggiunto il record: le 25 tempeste registrate si collocano dietro quelle del 1992 (27) e del 2015 (26).

L’uragano Polo

Polo è stato l’evento di maggior rilievo. Il 22 settembre, un velivolo “Hurricane Hunter” (cacciatore di uragani) ha rilevato una pressione centrale di 892hPa, il secondo valore di pressione più basso mai osservato in un uragano nel Pacifico orientale, dopo quello registrato per l’uragano Patricia nel 2015. I venti di Polo sono passati da 56 a 257km/h in sole 39 ore, stabilendo un record per il bacino in termini di intensificazione più rapida, da depressione tropicale a uragano di categoria 5.

Hawaii, Messico e il sud-ovest degli Stati Uniti sono stati i più colpiti

Tre tempeste hanno avuto un impatto significativo sulle Hawaii: Lala, Lowell e Nolo. Ad agosto, Lala ha sfiorato la Big Island come uragano di categoria 1. Inondazioni improvvise hanno spazzato via oltre 100 abitazioni e, in alcune località, sono caduti più di 1060mm di pioggia in 48 ore. Al culmine dell’evento, circa 250.000 tra abitazioni e attività commerciali sono rimaste senza energia elettrica. Solo nel 2018 (quattro tempeste) e nel 2016 (tre), le isole hanno subito un numero paragonabile di tempeste di tale portata.

“Una cosa è avere molte tempeste, ma in questo caso si sono verificati molteplici impatti sia in Messico che alle Hawaii”, ha affermato DaSilva. Polo e Simon hanno interessato il Messico, mentre Rachel e Simon hanno convogliato flussi di umidità tropicale verso il sud-ovest degli Stati Uniti. Rachel ha spinto le onde fin dentro le abitazioni a Long Beach, in California, portando all’emissione di un’allerta per tempesta tropicale, la seconda nella storia dello Stato. A fine ottobre, Vance è diventato l’undicesimo uragano maggiore della stagione.

È possibile che si verifichi un uragano a dicembre?

È possibile, ma le tempeste nel mese di dicembre sono estremamente rare. “Al momento si riscontra un forte wind shear (variazione della velocità o della direzione del vento), ma va detto che, stando ai dati storici, nel Pacifico orientale si è già verificata una tempesta nel mese di dicembre“, ha affermato DaSilva. Nel 1983, l’uragano Winnie ha portato piogge e raffiche di vento nel Messico occidentale, pur senza mai toccare terra. Nel Pacifico centrale, nel mese di dicembre, si sono registrate solo tre tempeste a cui è stato assegnato un nome: Omeka, Paka e Nina. L’uragano Nina si è formato durante un evento di El Niño nel novembre 1957, protraendosi fino a dicembre; ha riversato oltre 500mm di pioggia sulle Hawaii e ha investito l’aeroporto internazionale di Honolulu con raffiche di vento di intensità di uragano.

Per ora, secondo DaSilva, potrebbe formarsi un’altra tempesta tropicale, ma non si prevedono ulteriori impatti sulle aree terrestri. Qualora dovesse verificarsi, il prossimo nome in lista per il Pacifico orientale quest’anno sarebbe Winnie, seguito da Xavier, Yolanda e Zeke.