Il futuro dell’esplorazione spaziale e quello dell’astronomia terrestre rischiano di entrare in profondo conflitto. Il 25 novembre la Federal Communications Commission (FCC), agenzia federale degli Stati Uniti, ha annunciato di aver autorizzato SpaceX a dispiegare una gigantesca costellazione composta da un milione di satelliti destinati alla realizzazione di data center nello spazio. Una decisione che ha suscitato la forte preoccupazione dell’European Southern Observatory (ESO), l’Osservatorio Europeo Australe, per le potenziali conseguenze sulla ricerca scientifica, sull’ambiente spaziale e sulla possibilità di osservare il cielo notturno da ogni parte del pianeta. Le dimensioni senza precedenti della costellazione rischiano infatti di compromettere lo studio degli oggetti celesti meno luminosi, interferire con le osservazioni radioastronomiche e aumentare sensibilmente i rischi legati all’affollamento delle orbite terrestri.

SpaceX e il progetto di un milione di satelliti: l’allarme dell’ESO

L’autorizzazione concessa dalle autorità statunitensi ha sollevato una questione che travalica i confini nazionali e coinvolge direttamente l’intera comunità scientifica internazionale. A esprimere la preoccupazione dell’Osservatorio Europeo Australe è stato Andreas Kaufer, direttore generale dell’ESO, che ha sottolineato la portata delle possibili conseguenze del progetto. “Così come è stato approvato, questo progetto non avrebbe soltanto profonde conseguenze per l’astronomia, ma altererebbe anche radicalmente il cielo notturno per tutti gli abitanti del pianeta. Abbiamo dimostrato questi impatti in un’approfondita analisi tecnica e li abbiamo evidenziati in una risposta alla FCC statunitense, come hanno fatto altre organizzazioni in tutto il mondo. Questa approvazione mette in evidenza l’urgente necessità di meccanismi internazionali capaci di valutare attività i cui impatti si estendono ben oltre i confini nazionali e riguardano un bene comune globale”, ha dichiarato Kaufer.

La ricerca scientifica sugli effetti delle megacostellazioni satellitari

Le preoccupazioni dell’ESO si fondano sui risultati di un’analisi tecnica sottoposta a revisione paritaria, pubblicata nel corso del 2026 e coordinata da Olivier Hainaut, esperto dell’Osservatorio Europeo Australe. Lo studio ha quantificato gli effetti che il lancio di grandi costellazioni di satelliti luminosi potrebbe avere sulle osservazioni astronomiche del cielo notturno. Tra i progetti presi in considerazione figurano anche quelli relativi ai data center spaziali di SpaceX. Secondo i risultati della ricerca, la proliferazione dei satelliti ostacolerebbe la capacità dell’umanità di osservare gli oggetti cosmici caratterizzati da una luminosità particolarmente debole. Il problema riguarda alcuni dei principali ambiti dell’astronomia contemporanea, dallo studio delle galassie lontane alla ricerca di pianeti simili alla Terra in orbita attorno ad altre stelle. L’impatto potrebbe interessare anche l’individuazione e l’osservazione degli asteroidi potenzialmente pericolosi per il nostro pianeta, assumendo quindi una rilevanza che va oltre la conoscenza dell’Universo e coinvolge la sicurezza della Terra.

Le scie luminose dei satelliti rischiano di compromettere le immagini astronomiche

Le aziende attive nel settore satellitare, compresa SpaceX, stanno lavorando per ridurre la luminosità dei singoli dispositivi e limitare le interferenze con le osservazioni astronomiche. Tuttavia, secondo l’ESO, il numero complessivo di satelliti previsti dai progetti autorizzati rischia di rendere insufficienti queste misure di mitigazione. La presenza di una quantità così elevata di oggetti artificiali nello spazio determinerebbe infatti un aumento delle scie luminose nelle immagini astronomiche, fino a superare la possibilità di contenerne gli effetti attraverso le misure di mitigazione. La riduzione della luminosità dei singoli satelliti rappresenta dunque un intervento utile, ma il beneficio rischia di essere vanificato dalle dimensioni delle megacostellazioni. È proprio l’impatto cumulativo dell’enorme numero di dispositivi a rappresentare uno degli aspetti più critici evidenziati dagli astronomi.

Non solo astronomia ottica: le conseguenze per i radiotelescopi

Gli effetti della costellazione di un milione di satelliti non si limiterebbero alle osservazioni effettuate attraverso i telescopi ottici. Una presenza così massiccia di dispositivi artificiali nello spazio genererebbe anche rumore radioelettrico, con ripercussioni sulla radioastronomia, la disciplina scientifica che studia l’Universo attraverso le onde radio provenienti dagli oggetti celesti. Le interferenze rappresenterebbero un ulteriore ostacolo alla raccolta dei segnali cosmici, ampliando la portata delle conseguenze scientifiche del progetto. A essere interessate sarebbero quindi diverse metodologie di osservazione dell’Universo, indipendentemente dalla presenza delle scie luminose che caratterizzano le immagini ottenute con gli strumenti ottici.

Inquinamento atmosferico e rischio di collisioni a catena nello spazio

Alle problematiche strettamente astronomiche si aggiungono quelle ambientali. La realizzazione di una costellazione di queste dimensioni comporterebbe numerosi lanci spaziali e successivi rientri atmosferici dei satelliti, fenomeni che contribuirebbero all’inquinamento dell’atmosfera terrestre. Le conseguenze del progetto non riguarderebbero pertanto soltanto la qualità delle osservazioni scientifiche, ma anche la sostenibilità ambientale delle attività spaziali. Un’altra importante criticità riguarda l’affollamento dell’orbita terrestre bassa, dove la presenza di un numero estremamente elevato di satelliti aumenterebbe il rischio di gravi collisioni a catena. La concentrazione di oggetti artificiali costituisce infatti un elemento di rischio per la sicurezza e la sostenibilità a lungo termine dell’ambiente orbitale.

La richiesta dell’ESO: “regole internazionali per proteggere il cielo notturno”

L’Osservatorio Europeo Australe sostiene l’introduzione di strumenti di governance internazionale capaci di conciliare l’innovazione tecnologica nel settore spaziale con la tutela del cielo notturno, la salvaguardia della ricerca scientifica e la sostenibilità a lungo termine dell’ambiente spaziale. La rapida espansione delle attività condotte oltre l’atmosfera terrestre rende sempre più rilevante la necessità di valutare le conseguenze delle singole iniziative su scala globale. La posizione dell’ESO pone al centro del dibattito la natura del cielo notturno quale patrimonio comune dell’umanità. Secondo l’organizzazione scientifica europea, le decisioni destinate a produrre effetti sull’intero pianeta devono essere fondate sulle evidenze scientifiche e sottoposte alla valutazione di appropriati meccanismi internazionali, affinché il progresso tecnologico possa svilupparsi senza compromettere la ricerca astronomica e la sostenibilità delle future attività spaziali.