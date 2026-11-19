Un autentico ‘dipinto’ ha regalato emozioni e stupore lungo il litorale meridionale dell’Abruzzo, dove nel tardo pomeriggio odierno il cielo sul mare Adriatico, nel tratto compreso tra Casalbordino e San Salvo, si è improvvisamente acceso di suggestivi fasci luminosi alternati a nette striature d’ombra che sembravano convergere verso la linea dell’orizzonte. Le immagini e i filmati ripresi lungo la costa mostrano con straordinaria nitidezza questa particolare architettura celeste, in cui ampie pennellate di luce dorata si fondono con il grigio-azzurro della nuvolosità stratificata e con i riflessi del mare al crepuscolo, dando vita a una scenografia naturale capace di attirare l’attenzione di decine di osservatori e di rimbalzare rapidamente sui social network tra domande, ipotesi e meraviglia.

Raggi anticrepuscolari sull’Adriatico: la spiegazione scientifica dello spettacolo luminoso

Per comprendere l’origine di questa visione così affascinante non occorre tuttavia scomodare fenomeni misteriosi o anomalie atmosferiche, poiché la fisica dell’atmosfera offre una spiegazione tanto rigorosa quanto poetica attraverso il meccanismo ottico dei cosiddetti raggi anticrepuscolari, spesso accompagnati da vere e proprie bande d’ombra proiettate dalle formazioni nuvolose. Quando il Sole scende molto basso sull’orizzonte nelle fasi prossime al tramonto, trovandosi alle spalle dell’osservatore rivolto verso il mare aperto in direzione nord-orientale, i suoi raggi attraversano uno spessore molto più esteso di atmosfera terrestre e incontrano lungo il loro cammino corpi nuvolosi densi, rilievi appenninici o disomogeneità negli strati d’aria carichi di umidità e pulviscolo.

Come si formano i fasci di luce e i coni d’ombra proiettati dalle nubi

In queste condizioni di illuminazione fortemente radente le nubi più compatte agiscono come giganteschi schermi naturali che intercettano parzialmente la radiazione solare, proiettando lunghi coni d’ombra attraverso la troposfera mentre negli spazi liberi tra un addensamento e l’altro la luce continua a filtrare indisturbata e viene diffusa dalle microscopiche particelle di aerosol, vapor acqueo e cristalli sospesi nell’aria.

Il ruolo della prospettiva: perché i raggi sembrano convergere all’orizzonte

Sebbene nella realtà fisica questi corridoi di luce e d’ombra corrano quasi perfettamente paralleli tra loro per decine di chilometri sopra la superficie terrestre, il nostro sistema visivo li percepisce come fasci che si allargano o convergono verso un punto preciso dell’orizzonte opposto al Sole, esattamente in virtù delle stesse leggi della prospettiva lineare che fanno apparire i binari di una ferrovia destinati a unirsi in lontananza.

Da Casalbordino a San Salvo: il ruolo delle nubi e delle schiarite nello spettacolo sull’Adriatico

A rendere particolarmente marcato e fotogenico l’episodio osservato oggi tra il litorale di Casalbordino, Vasto e San Salvo ha contribuito in maniera determinante la configurazione meteorologica presente sul medio versante adriatico, caratterizzata da un’alternanza dinamica tra banchi di nubi medio-alte in dissolvimento e ampie schiarite serali in un contesto di buona visibilità nei bassi strati. Il contrasto cromatico tra il blu profondo del cielo crepuscolare, le tonalità calde dell’illuminazione solare filtrata e la superficie scura del mare ha infatti amplificato la percezione delle singole bande, trasformando un classico processo di diffusione e ombreggiamento atmosferico in uno spettacolo naturale di rara eleganza che ricorda quanto la meteorologia sappia sorprendere chi alza lo sguardo verso l’orizzonte.

Abruzzo, misteriosi fasci di luce nel cielo al tramonto

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