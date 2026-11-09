Spettacolo nel cielo del Sud Italia: arrivano gli Altocumulus undulatus (e il maltempo bussa alla porta) | FOTO

Bellissime formazioni nuvolose hanno adornato oggi il cielo del Sud Italia, dalla Campania alla Sicilia. Alzando lo sguardo al cielo, oggi si vedevano banchi compatti ma finemente strutturati e caratterizzati da un disegno geometrico quasi perfetto. Si tratta di nuvole di tipo Altocumulus (altocumuli), in particolare nella varietà Altocumulus undulatus o mackerel sky (cielo a sgombro). Si tratta di banchi o strati di nuvole medio-alte (solitamente tra i 2 e i 6 chilometri di quota) caratterizzati da elementi separati a forma di piccoli rotoli, globuli o scaglie disposti in file regolari o a chiazze, che creano quel tipico effetto ondulato o a “squame di pesce”. Spesso si formano a causa di onde di gravità nell’atmosfera o instabilità a media quota e possono indicare un imminente cambiamento del tempo. E infatti domani, martedì 10 novembre, arriva lo scirocco ad innescare una situazione meteo particolarmente complessa sull’Italia, con una fase di forte maltempo al Centro-Nord, mentre al Sud le temperature subiranno un deciso rialzo a causa delle forti correnti calde meridionali.

Cosa sono gli Altocumulus undulatus

Alzare lo sguardo verso l’alto e trovarsi di fronte a un mare increspato, fatto di rotoli regolari, file ordinate o scaglie che ricordano il dorso di un pesce, è uno degli spettacoli più affascinanti che il cielo possa regalarci. Queste formazioni nuvolose prendono il nome di Altocumulus undulatus, nuvole di media quota che si collocano solitamente tra i duemila e i seimila metri di altezza. A differenza delle classiche nuvole basse e minacciose o dei cirri sottili e filamentosi, gli altocumuli si presentano come banchi compatti ma finemente strutturati, capaci di coprire grandi porzioni di cielo con un disegno geometrico quasi perfetto, regalando spesso giochi di luce spettacolari al tramonto o all’alba.

Come si formano le nuvole a onde: la fisica dell’atmosfera

Dietro la geometria così regolare di queste nubi si nasconde una dinamica atmosferica complessa ma affascinante, legata al movimento delle onde di gravità nell’aria. Quando uno strato d’aria umida e instabile viene costretto a muoversi verticalmente a causa di correnti o variazioni di pressione in quota, si innesca un’oscillazione simile a quella che si crea quando lanciamo un sasso in uno specchio d’acqua. L’aria sale e scende ripetutamente lungo il flusso: nei punti in cui l’aria sale si raffredda, l’umidità si condensa dando vita alla parte visibile e bianca della nube, mentre nei punti in cui scende si riscalda, provocando l’evaporazione delle goccioline e creando quegli spazi limpidi e azzurri che separano un “rotolo” dall’altro. È una danza invisibile tra temperatura e umidità che si imprime visibilmente sulla tela del cielo.

Il cielo a sgombro o a scaglie: tra leggende e meteorologia popolare

Nel linguaggio comune e nella tradizione marinara e contadina, gli Altocumulus undulatus sono spesso associati al celebre “cielo a sgombro” o “cielo a pecorelle”, espressioni evocative nate proprio dalla somiglianza visiva tra la disposizione di queste nubi e il dorso di un pesce sgombro oppure un gregge di pecore disteso all’orizzonte. Fin dall’antichità, osservatori e navigatori hanno imparato a leggere questi segni celesti per anticipare i mutamenti meteorologici. La regolarità quasi artificiale di queste strutture ha persino alimentato in passato curiosità e falsi miti, spingendo talvolta a interpretarle erroneamente come fenomeni insoliti, mentre in realtà rappresentano una delle espressioni più armoniose e naturali della fisica dei fluidi applicata al nostro pianeta.

Cosa prevedono gli Altocumulus undulatus: il tempo che farà

Dal punto di vista meteorologico, la comparsa di un banco di altocumuli ondulati non è mai un dettaglio trascurabile, poiché spesso funziona da sentinella di un cambiamento del tempo a breve scadenza. Spesso queste nubi anticipano l’arrivo di una perturbazione, di un fronte caldo o di un generale peggioramento atmosferico associato all’aumento dell’umidità in quota. Osservare il cielo che si copre progressivamente di queste onde regolari, magari accompagnate da un graduale velamento della luce solare, significa quasi sempre che l’atmosfera sopra di noi si sta muovendo, accumulando energia che nelle ore successive potrebbe tradursi in pioggia o vento. Riconoscerle diventa così un piccolo esercizio di meteorologia pratica, un modo per interpretare i segnali che la natura ci invia dall’alto.