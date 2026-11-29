Gli appassionati di astronomia avranno un’occasione speciale per alzare gli occhi al firmamento nelle prossime ore, perché nella notte tra oggi, domenica 29 novembre, e domani, lunedì 30 novembre, andrà in scena una delle congiunzioni più affascinanti di questo scorcio d’autunno. La protagonista assoluta sarà una brillante Luna prossima all’Ultimo Quarto, che si inserirà armoniosamente in un vero e proprio corteo celeste composto dai pianeti Marte e Giove e da Regolo, l’astro più luminoso della costellazione del Leone. Questo straordinario allineamento ripropone a distanza di poche settimane lo stesso suggestivo scenario già osservato lo scorso 3 novembre, offrendo uno spettacolo perfettamente visibile a occhio nudo senza la necessità di alcuna strumentazione ottica, a patto di godere di un cielo sereno e lontano dalle luci artificiali dei centri urbani.

Come e quando ammirare il corteo celeste

L’incontro prenderà forma a partire dalla mezzanotte, quando Marte e Giove faranno la loro comparsa sopra l’orizzonte in direzione Est-Nord-Est accompagnati dalla Luna e dalla stella Regolo. Man mano che trascorreranno le ore notturne, l’intero quartetto salirà sempre più in alto nel cielo meridionale, raggiungendo la posizione ideale per l’osservazione nelle ore che precedono l’alba di lunedì 30 novembre. I 2 pianeti giganti, che lo scorso 16 novembre avevano dato vita a un ravvicinatissimo faccia a faccia celeste, appaiono ora leggermente più distanziati ma continuano a dominare la scena con il loro caratteristico contrasto cromatico tra la luce bianco-dorata di Giove e i riflessi rossastri di Marte.

Un appuntamento perfetto per l’osservazione a occhio nudo

La vicinanza apparente tra la falce lunare calante, i 2 pianeti e il cuore pulsante della costellazione del Leone renderà questo raggruppamento estremamente facile da individuare anche per chi non ha particolare dimestichezza con le mappe stellari. Basterà infatti cercare il nostro satellite naturale nella seconda parte della notte per scorgere immediatamente al suo fianco i 3 punti luminosi allineati, che insieme disegneranno una figura geometrica di grande impatto visivo proprio mentre, più in basso verso Sud-Est, Venere e Mercurio completeranno il quadro degli astri mattutini prima del sorgere del Sole.