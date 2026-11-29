Chi ama osservare il firmamento si trova davanti a un appuntamento imperdibile, perché questa domenica segna l’atto conclusivo di uno degli spettacoli celesti più affascinanti dell’anno. Nelle prossime ore sarà infatti possibile ammirare per l’ultima volta nel 2026 una rara parata di pianeti che attraversa l’intera notte, unendo i mondi visibili al crepuscolo a quelli che dominano le prime luci del mattino. A guidare la scena all’alba è Venere, che proprio in questo fine settimana raggiunge il suo picco massimo di luminosità brillando a una magnitudine di -4,4 come un faro abbagliante sopra l’orizzonte a Sud-Est. Sebbene diversi pianeti resteranno osservabili anche nelle prossime settimane, la configurazione d’insieme che permette di scorgere ben 5 mondi a occhio nudo più Urano si sta già disgregando, rendendo le prossime 24 ore l’ultima vera finestra utile per godersi l’intero schieramento.

Quando e dove osservare i pianeti tra stasera e l’alba di lunedì

Per intercettare tutti i protagonisti di questo allineamento occorre dividere l’osservazione in due fasi distinte, poiché la sfilata si estende dal calar del buio fino al sorgere del Sole. Già questa sera, non appena l’oscurità avvolgerà il cielo, Saturno farà la sua comparsa salendo alto verso Sud durante le prime ore notturne. Nello stesso quadrante celeste, ma in posizione elevata nella costellazione del Toro vicino all’ammasso stellare delle Pleiadi, si trova anche Urano, il 7° pianeta del Sistema Solare, che tuttavia richiede l’uso di un buon binocolo o preferibilmente di un telescopio per essere individuato.

La seconda parte dello spettacolo entrerà nel vivo intorno alla mezzanotte, quando Marte e Giove sorgeranno sopra l’orizzonte a Est-Nord-Est per poi innalzarsi nel cielo meridionale, nei pressi della Falce del Leone, man mano che si avvicina l’alba. I 2 giganti, protagonisti di un ravvicinatissimo incontro celeste avvenuto lo scorso 16 novembre, si stanno ora lentamente allontanando l’uno dall’altro. Il momento migliore per ammirare contemporaneamente tutti i pianeti mattutini sarà durante gli ultimi 90 minuti prima dell’alba di domani, lunedì 30 novembre, quando all’appello si uniranno Venere e Mercurio. Quest’ultimo, il 1° pianeta del Sistema Solare, brillerà a una magnitudine di -0,7 restando molto basso sull’orizzonte a Sud-Est, motivo per cui sarà indispensabile scegliere un punto di osservazione completamente privo di ostacoli naturali o artificiali.

L’incontro con la Luna e quanto durerà lo spettacolo

La mattinata di domani, lunedì 30 novembre, offrirà un motivo in più per puntare la sveglia prima dell’alba e volgere lo sguardo verso il firmamento. In quella fascia oraria una suggestiva Luna gibbosa calante si affiancherà infatti a Marte, Giove e alla brillante stella Regolo, creando una scenografia celeste di grande impatto nella parte alta del cielo. Sarà probabilmente la configurazione più fotogenica e appagante dell’intero evento, ideale anche per chi si avvicina per la prima volta all’osservazione astronomica senza strumenti ottici complessi.

Questo straordinario allineamento ha ormai i giorni contati e si avvia verso una rapida conclusione. La visibilità mattutina di Mercurio proseguirà infatti indicativamente fino al 4 dicembre, data oltre la quale il piccolo pianeta roccioso tornerà a immergersi nel bagliore del Sole, trasformando l’attuale quartetto dell’alba in un semplice trio. Venere, Marte e Giove continueranno a illuminare le mattine di dicembre per diverse settimane, ma la possibilità di ammirare la parata completa di tutti i pianeti visibili tra sera e mattina si chiude definitivamente con l’inizio della nuova settimana.