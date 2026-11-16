Starship, SpaceX cattura per la prima volta la Ship ma la strada verso la Luna è ancora lunga

Starship ha fatto la storia, ma c’è ancora del lavoro da fare affinché sia ​​pienamente pronto all’operatività. Venerdì 13 novembre, il mega-razzo di SpaceX è decollato per il suo quindicesimo volo di prova, puntando a un’impresa spettacolare e senza precedenti: un doppio recupero. L’obiettivo di SpaceX era riportare entrambi i componenti di Starship – il booster Super Heavy e lo stadio superiore (Ship) – sulla rampa di lancio presso la Starbase in Texas, per farli afferrare dai bracci a forma di “bacchette” della torre di lancio. Per il Super Heavy non è andata così: a causa di un allarme per basso livello di carburante, il booster è stato dirottato verso un ammaraggio nel Golfo del Messico, avvenuto venerdì sera. La Ship, invece, è rientrata con successo: 22 ore e mezza dopo il decollo, si è adagiata tra i bracci della torre in un abbraccio delicato e mai visto prima.

Finora, SpaceX era riuscita a recuperare il Super Heavy in tre voli di prova, ma non aveva mai catturato la Ship; di fatto, non ci aveva nemmeno mai provato prima. Recuperare la navetta è un’operazione più complessa e rischiosa: lo stadio superiore vola a quote molto più elevate e a velocità superiori rispetto al Super Heavy, rendendo il suo rientro decisamente più articolato. Sabato 14 novembre è stata, dunque, una giornata fondamentale per l’azienda. “È stato il ‘sacro graal’ del volo spaziale: precipitare attraverso il fuoco per poi essere afferrati al volo da una struttura d’acciaio“, ha dichiarato Dan Huot, portavoce di SpaceX, durante la diretta web dell’atterraggio. “Abbiamo catturato Starship, e ora tutto cambia”.

Un’anteprima del futuro

Il piano di missione del volo 15 ha offerto un’anteprima del futuro: secondo SpaceX, il doppio recupero diventerà lo standard per le missioni operative di Starship. Questa strategia di recupero, infatti, consentirà di ispezionare, ricondizionare e far volare nuovamente il mega-razzo in tempi rapidi. E, in effetti, l’azienda punta proprio a una rapida riutilizzabilità. Elon Musk ha dichiarato che SpaceX punta a effettuare 10.000 lanci di Starship all’anno entro il 2030, il che equivale, in media, a più di un decollo ogni ora.

Perché una cadenza così sbalorditiva? Perché SpaceX progetta di costruire megacostellazioni di dimensioni enormemente superiori a qualsiasi altra cosa attualmente in orbita attorno alla Terra. Ad esempio, l’azienda intende realizzare la rete a banda larga Starlink V3 di nuova generazione, composta da 100.000 satelliti. E la costellazione “Starmind” – un sistema di data center basato sull’intelligenza artificiale – dovrebbe essere dieci volte più grande, arrivando a contare un milione di unità, se tutto andrà secondo i piani. Per dare un’idea: l’attuale rete Starlink di SpaceX in orbita terrestre bassa (LEO) – di gran lunga la più grande costellazione mai assemblata – conta al momento circa 11.000 satelliti.

C’è ancora del lavoro da fare

Naturalmente, il recupero del razzo è solo una parte dell’equazione del riutilizzo; occorre considerare anche la revisione e il nuovo volo. Ed è qui che torna in gioco il discorso sul “lavoro ancora da fare”: SpaceX, infatti, non ha ancora dimostrato la capacità di effettuare voli ravvicinati (rapido riutilizzo) né con il booster Super Heavy né con Ship. L’azienda ha riutilizzato i booster Super Heavy in due occasioni distinte. Il Booster 14 è stato lanciato inizialmente durante la missione “Flight 7” nel gennaio 2025, per poi decollare nuovamente nel maggio dello stesso anno per il “Flight 9”. Il Booster 15 ha volato invece nelle missioni “Flight 8” e “Flight 11”, decollate rispettivamente nel marzo e nell’ottobre del 2025. Tra ciascuno di questi riutilizzi dei booster Super Heavy sono trascorsi diversi mesi. Inoltre, SpaceX non ha ancora riutilizzato una Ship, dato che, fino a sabato, non ne aveva mai recuperata una integra durante una missione. La situazione potrebbe cambiare presto: prima del decollo del “Flight 15”, Musk ha affermato che l’azienda punta a riutilizzare entrambi gli stadi di Starship. È possibile che tale opzione sia ancora percorribile per la navetta impiegata nel “Flight 15”.

Le prospettive a lungo termine

A lungo termine, il riutilizzo completo diventerà certamente una priorità nei voli di prova di Starship; SpaceX lavorerà per ridurre progressivamente i tempi di turnaround (i tempi necessari tra un volo e l’altro), puntando potenzialmente a una cadenza oraria, sempre che un simile obiettivo sia effettivamente raggiungibile. Nei prossimi anni, la maggior parte dei lanci di Starship sarà probabilmente dedicata allo sviluppo delle megacostellazioni Starlink V3 e Starmind. Tuttavia, se tutto procederà secondo i piani, il razzo trasporterà anche esseri umani nello spazio profondo; un obiettivo che richiederà il soddisfacimento di ulteriori requisiti.

La missione Artemis

La NASA ha scelto Starship come primo lander lunare con equipaggio per il programma Artemis, che mira a stabilire una base vicino al Polo Sud lunare entro il 2032 circa. I piani attuali prevedono che Starship porti gli astronauti in quella zona per la prima volta durante la missione Artemis IV, il cui lancio è previsto per il 2028. Per rendere ciò possibile, SpaceX deve integrare in Starship una cabina per l’equipaggio e un sistema di supporto vitale. Secondo la NASA, l’azienda sta lavorando a questo aspetto e ha compiuto notevoli progressi. Il mese scorso, in una presentazione dell’agenzia è emerso che SpaceX è sulla buona strada per completare, entro la fine dell’anno, la costruzione della “Cabin 1“, un prototipo a grandezza naturale della cabina per l’equipaggio.

Il nodo rifornimento

C’è però un altro ostacolo da superare. Per tutte le missioni nello spazio profondo, Starship dovrà rifornirsi di carburante dopo il lancio, presso un “deposito” che SpaceX allestirà nell’orbita terrestre. Lanciare Starship con i serbatoi pieni non è un’opzione percorribile, poiché il veicolo risulterebbe eccessivamente pesante. Il deposito verrà rifornito da varianti “cisterna” della Ship. Non è chiaro quante missioni di rifornimento saranno necessarie per ogni missione nello spazio profondo: alcuni esperti esterni hanno ipotizzato fino a 22 interventi, mentre Musk ha indicato un intervallo compreso tra sei e otto.

Qualunque sia il numero effettivo, la navetta dovrà dimostrare di saper effettuare il rifornimento nello spazio, un’operazione che non è ancora stata eseguita. Non si tratta di un semplice incontro tra veicoli: i motori della Ship utilizzano ossigeno liquido e metano liquido, il che richiede che i propellenti siano mantenuti a temperature estremamente basse durante l’intero processo. È probabile che il primo test di rifornimento avvenga a breve, dato che per SpaceX il tempo è un fattore critico. Se l’azienda non riuscisse a preparare la Ship per la missione lunare Artemis IV, prevista per il 2028, la NASA potrebbe optare per un altro lander privato: il “Blue Moon” di Blue Origin, anch’esso selezionato dall’agenzia per le missioni Artemis. In sintesi, sebbene il volo 15 abbia rappresentato un grande successo per Starship e SpaceX, resta ancora molto lavoro da fare.