I centri meteorologici di tutto il mondo stanno osservando con crescente sgomento le mappe termiche dell’alta atmosfera, dove si sta consumando una dinamica che potrebbe mutare radicalmente il volto della stagione fredda. Al centro delle previsioni meteo per l’inverno in Europa c’è un evento eccezionale che non si registrava con questa tempistica da quasi settant’anni: un violento e precocissimo riscaldamento stratosferico a carico del Polo Nord. In condizioni normali, durante i mesi autunnali e l’inizio dell’inverno, una profonda area di bassa pressione colma di aria gelida, nota come vortice polare, si consolida a latitudini artiche, trattenendo il freddo estremo lontano dalle nostre città.

Tuttavia, i dati attuali mostrano che questa imponente trottola atmosferica sta subendo un attacco fatale già in queste ultime settimane di novembre. L’intensità e la precocità di questo fenomeno stanno spingendo i climatologi a scomodare i grandi archivi del passato. Per ritrovare uno stratwarming precoce di simile entità e posizionamento temporale bisogna infatti fare un salto indietro fino al novembre del 1958, un’epoca in cui le dinamiche atmosferiche innescarono mesi successivi dominati da un clima rigidissimo. Se questa rottura dovesse completarsi nelle prossime ore, le conseguenze per il clima del Vecchio Continente potrebbero essere devastanti, annullando le tiepide prospettive atlantiche a favore di prolungate ed estreme ondate di gelo.

Che cos’è lo stratwarming e come distrugge l’equilibrio atmosferico

Per comprendere la portata di ciò che sta accadendo sopra le nostre teste, è necessario addentrarsi nella complessa meccanica dell’atmosfera terrestre. Il termine tecnico che sta dominando i bollettini scientifici è riscaldamento stratosferico improvviso, spesso abbreviato in SSW dall’inglese Sudden Stratospheric Warming. Questo fenomeno si verifica nella stratosfera, lo strato dell’atmosfera situato tra i quindici e i cinquanta chilometri di altitudine. A causa della complessa interazione tra le onde planetarie troposferiche e la circolazione stratosferica, accade talvolta che immense quantità di calore vengano compresse e spinte verso l’alto, innescando un rialzo termico vertiginoso. Durante un evento di stratwarming, la temperatura sopra il Polo Nord può schizzare verso l’alto anche di cinquanta o sessanta gradi nel giro di pochissimi giorni. Questo shock termico ha un effetto dirompente: i fortissimi venti occidentali che circondano e mantengono compatto il vortice polare vengono frenati brutalmente, fino a invertire la loro direzione e iniziare a soffiare da est verso ovest. Questa inversione di marcia agisce come un cuneo che spacca la struttura barica in due o più frammenti, in un processo noto come split stratosferico. Quando la trottola si rompe, il nucleo gelido non è più in grado di rimanere confinato sull’Artico e viene sbalzato verso latitudini molto più meridionali, gettando le basi per un marcato raffreddamento dell’emisfero nord.

Dalla stratosfera al suolo: il meccanismo che congela l’Europa

Una delle caratteristiche più ingannevoli e affascinanti del riscaldamento stratosferico improvviso è il suo tempo di reazione fisiologico. Il collasso che stiamo osservando in queste ore a trenta chilometri di quota non produce effetti istantanei sulle temperature che registriamo uscendo di casa. Esiste infatti un fenomeno chiamato accoppiamento stratosfera-troposfera, che richiede un lasso di tempo variabile dalle tre alle sei settimane affinché il caos scoppiato in alta quota si propaghi verso il basso e modifichi la circolazione dei venti a livello del suolo. È proprio per questo motivo che un evento avvenuto a fine novembre è destinato a mostrare il suo vero potenziale solo nel cuore della stagione, tra il mese di gennaio e l’inizio di febbraio. Quando le anomalie raggiungono la troposfera, innescano la formazione di giganteschi blocchi anticiclonici in posizioni insolite, come sulla Groenlandia o sulla Scandinavia. Queste colossali montagne di alta pressione bloccano fisicamente le miti correnti dell’Oceano Atlantico, alterando perennemente le previsioni meteo invernali. Senza la mitigazione oceanica, si apre un vero e proprio corridoio per le correnti siberiane, permettendo a masse d’aria di estrazione pellicolare e continentale di scivolare in modo retrogrado, ovvero da est verso ovest, invadendo prepotentemente l’intero bacino europeo.

I grandi precedenti storici: quando il cielo ci ha regalato inverni leggendari

La meteorologia si basa fortemente sulla statistica e sulla memoria storica, e l’analisi dei decenni passati ci fornisce una mappa spaventosamente precisa di ciò che uno stratwarming di magnitudo eccezionale può scatenare. L’anomalia di fine novembre 1958, a cui molti stanno paragonando la situazione attuale, fu seguita da un gennaio gelido che paralizzò vaste aree del continente europeo, alterando pesantemente la quotidianità dell’epoca. Ma l’archivio climatico è ricco di inverni resi indimenticabili proprio dal collasso del vortice polare. Non si può non menzionare il leggendario inverno del 1985, quando un monumentale riscaldamento stratosferico improvviso spaccò il vortice in due lobi distinti, scagliando un nocciolo di aria siberiana direttamente sul Mediterraneo. Quell’evento generò la famosa nevicata del secolo, seppellendo gran parte dell’Europa e l’Italia settentrionale sotto quasi un metro di coltre bianca e facendo registrare temperature minime siderali. Più recentemente, a cavallo tra febbraio e marzo 2018, un altro violento stratwarming diede vita al famoso fenomeno mediatico ribattezzato “Burian” o “Beast from the East“, che tramutò la fine dell’inverno in un congelatore a cielo aperto, portando nevicate abbondantissime perfino su città costiere abituati a climi dolci come Napoli e Roma, e bloccando i trasporti dall’Irlanda fino ai Balcani. Questi precedenti storici non sono semplici aneddoti, ma la dimostrazione tangibile e severa di come l’atmosfera sia in grado di riscrivere in pochi giorni le dinamiche stagionali.

Le prospettive per i prossimi mesi: gelo siberiano e bufere di neve sul Vecchio Continente

Alla luce di questa maestosa dinamica stratosferica in via di sviluppo, le proiezioni e le previsioni meteo per l’inverno in Europa necessitano di una profonda e drastica revisione rispetto agli scenari autunnali. Sebbene il mese di dicembre possa trascorrere sotto il dominio di un clima molto instabile, ricco di piogge atlantiche e caratterizzato da forti sbalzi termici, è il bimestre gennaio-febbraio a destare le maggiori preoccupazioni tra i previsori. La discesa verso il basso dell’anomalia stratosferica favorirà l’espansione dell’anticiclone russo-siberiano, un mostro barico carico di aria densa e insopportabilmente fredda. Questo enorme serbatoio di gelo si metterà in marcia verso ovest, invadendo la Polonia, la Germania e infine la Francia, non risparmiando nemmeno l’area mediterranea. Il nostro continente rischia di affrontare un lungo periodo di meteo estremo, dominato da un freddo pungente accompagnato da venti di burrasca da nord-est. Le umide perturbazioni atlantiche, nel disperato tentativo di scardinare questo muro di gelo, andranno a scorrere sopra il cuscino d’aria fredda, innescando le condizioni ideali per bufere di neve di eccezionale portata, capaci di colpire indistintamente le pianure della mitteleuropa e le coste del sud. Cittadini e amministrazioni dovranno prepararsi ad affrontare una seconda parte della stagione che promette di essere non solo rigidissima, ma potenzialmente critica per la viabilità e per l’intera rete di approvvigionamento energetico continentale.