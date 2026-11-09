Stratwarming, vortice polare e neve: perché un segnale spettacolare in quota può deludere i meteo appassionati

Ogni inverno si ripete una scena familiare: le mappe mostrano un vortice polare che si indebolisce, le temperature nella stratosfera aumentano rapidamente e i venti che circondano l’Artico rallentano. In pochi aggiornamenti, l’attenzione si sposta dall’alta atmosfera alle pianure europee, dove gli appassionati iniziano a cercare una possibile irruzione fredda, un blocco anticiclonico alle alte latitudini o la configurazione capace di portare la neve anche a quote basse. L’attesa è comprensibile, perché alcuni episodi di riscaldamento stratosferico hanno preceduto fasi invernali memorabili, ma il collegamento non funziona come un interruttore: lo stratwarming può modificare le probabilità di certi scenari, senza stabilire da solo dove e quando farà freddo.

Il vortice polare non è una riserva di gelo pronta a scendere

Con l’arrivo della stagione fredda, sopra il Polo Nord si forma una vasta circolazione di venti occidentali nella stratosfera, lo strato dell’atmosfera che si estende grossomodo da 10 a 50 chilometri di quota. Questa circolazione, chiamata vortice polare stratosferico, racchiude al proprio interno aria molto fredda e tende a diventare più intensa quando il contrasto termico tra il Polo e le medie latitudini aumenta.

Il nome può far pensare a una grande massa gelida in movimento, ma il vortice è prima di tutto una struttura della circolazione atmosferica, definita dalla forma e dalla forza dei venti che girano attorno all’Artico. Quando è compatto e intenso, contribuisce a mantenere l’aria più fredda alle alte latitudini; quando si deforma, si sposta o perde forza, cambia l’equilibrio della circolazione e possono aumentare le occasioni per scambi meridiani, con aria che si muove più facilmente da nord verso sud o da sud verso nord.

C’è poi un secondo vortice polare, più in basso, nella troposfera, lo strato dove si sviluppano le perturbazioni e avviene gran parte del tempo che percepiamo. I due sistemi sono collegati, ma non sono la stessa cosa: un segnale nella stratosfera non coincide automaticamente con un cambiamento immediato del getto in troposfera, né con una particolare configurazione del tempo sull’Europa.

Le onde atmosferiche possono disturbare la circolazione sopra l’Artico

Il primo impulso che mette in difficoltà il vortice può nascere molto più in basso. Le grandi ondulazioni della circolazione, chiamate onde planetarie di Rossby, si sviluppano nella troposfera e, in condizioni favorevoli, riescono a propagarsi verso l’alto. La loro evoluzione risente di diversi elementi, tra cui la distribuzione di montagne e oceani e il contrasto tra masse d’aria, e può trasferire energia alla stratosfera fino a rallentare i venti occidentali che circondano il Polo.

Quando queste onde interagiscono con il vortice, la circolazione può allungarsi, spostarsi dal Polo o dividersi in due lobi. Nelle fasi più intense, la temperatura stratosferica polare può aumentare di decine di gradi in pochi giorni: è da questo rapido riscaldamento, che avviene molto in alto e non al livello del suolo, che deriva il nome Sudden Stratospheric Warming, o riscaldamento stratosferico improvviso. Un evento maggiore viene identificato, secondo la definizione convenzionale, quando a circa 10 hPa e 60 gradi di latitudine nord i venti medi occidentali si invertono e diventano orientali.

Questa definizione descrive ciò che accade nella stratosfera, non ciò che succederà automaticamente in Europa. Un vortice spostato o diviso è un segnale importante per chi studia l’evoluzione a medio termine, ma non è una carta della neve: indica che l’assetto atmosferico sopra l’Artico è stato perturbato, lasciando aperta la domanda decisiva, cioè se e in quale modo la perturbazione riuscirà a influenzare gli strati più bassi.

Il segnale deve attraversare l’atmosfera, e può indebolirsi lungo il percorso

La risposta della stratosfera non precipita verso il suolo come acqua da una cascata. Può propagarsi verso il basso e modificare gradualmente il comportamento della circolazione troposferica, ma la sua intensità, la durata e la posizione cambiano da un episodio all’altro. Contano la persistenza dell’anomalia nella bassa stratosfera, lo stato della troposfera mentre il riscaldamento si sviluppa e il modo in cui reagiscono il getto e le grandi strutture di alta e bassa pressione.

La troposfera, inoltre, non è un fondale passivo. Possiede una forte variabilità propria e può rafforzare il segnale proveniente dall’alto, attenuarlo oppure sviluppare una configurazione diversa da quella suggerita dalla sola stratosfera. Le analisi degli eventi passati mostrano infatti risposte molto variabili sul settore euro-atlantico: in alcuni casi diventano più probabili blocchi sull’Atlantico settentrionale o sulla Groenlandia, in altri prevalgono configurazioni cicloniche sull’Atlantico, associate a condizioni più miti su parte dell’Europa. La ricerca evidenzia anche che la circolazione già presente attorno al momento dello stratwarming può influenzare l’evoluzione successiva.

Per questo non basta sapere che i venti a 10 hPa hanno rallentato o si sono invertiti. I meteorologi seguono l’intera colonna atmosferica, cercando di capire se le anomalie si estendono verso quote inferiori e se compaiono segnali coerenti nella pressione, nel getto e nei regimi di circolazione. Anche quando il collegamento si manifesta, servono tempo e ulteriori conferme: l’influenza al suolo può emergere dopo alcune settimane, ma i tempi non sono identici per tutti gli eventi.

Un’ondata di freddo dipende da dove si organizzano alte e basse pressioni

Anche se la stratosfera contribuisce a rendere più probabile una circolazione ondulata, il risultato dipende dalla disposizione concreta delle figure bariche. Un’area di alta pressione può formarsi vicino alla Groenlandia, sopra la Scandinavia, sull’Europa occidentale oppure in una posizione diversa; ciascuna configurazione orienta in modo differente il getto e le correnti che raggiungono il continente.

In una parte d’Europa può arrivare aria fredda mentre altrove prevalgono correnti miti, umide e perturbate. Un blocco alle alte latitudini può favorire venti orientali verso alcune regioni, ma se la struttura si colloca più a ovest o più a est il percorso dell’aria cambia e con esso cambiano temperature, durata del freddo e aree coinvolte. È dunque possibile che uno stratwarming aumenti le opportunità di freddo per alcune zone e, nello stesso periodo, favorisca condizioni più miti o piovose in altre. Il Met Office sottolinea proprio che la posizione dei blocchi e del getto è determinante e che un riscaldamento stratosferico non garantisce freddo o neve nemmeno nel Regno Unito, dove l’influenza statistica dell’evento è spesso discussa.

Per l’Italia la distanza tra il segnale stratosferico e l’esito locale è ancora più evidente. La penisola si trova al margine tra diverse masse d’aria e risente della forma del Mediterraneo, della traiettoria delle perturbazioni e delle barriere montuose. Una discesa fredda diretta verso l’Europa centrale può lasciare l’Italia sotto correnti occidentali o meridionali; un’irruzione orientale può interessare maggiormente l’Adriatico e i Balcani, mentre il versante tirrenico resta esposto a un’evoluzione diversa. Il vortice polare non stabilisce da solo nessuna di queste traiettorie.

Per la neve servono insieme aria fredda e precipitazioni

La neve, soprattutto a bassa quota, richiede una combinazione precisa: temperature sufficientemente basse lungo la colonna atmosferica, precipitazioni nel momento giusto e una circolazione capace di far coincidere questi ingredienti sulla stessa area. Un’irruzione fredda senza precipitazioni può portare gelate e cieli sereni, ma non nevicate; una perturbazione ricca di umidità può invece produrre pioggia se l’aria fredda è rimasta più a nord o se arriva dopo il passaggio del fronte.

Anche la quota dello zero termico, la durata delle precipitazioni, l’intensità dei fenomeni e la posizione dei minimi di pressione possono fare una grande differenza tra una nevicata in montagna e un episodio fino alle colline o alle pianure. Per questo una mappa che mostra anomalie fredde su un’ampia porzione dell’emisfero non consente di prevedere la neve in una località specifica: serve una configurazione molto più definita, leggibile nei modelli a distanze temporali più brevi.

Il caso del febbraio 2018, spesso evocato quando si parla di vortice polare e freddo europeo, dimostra che una risposta invernale intensa può verificarsi quando più elementi si combinano favorevolmente. Ma non può essere trasformato in un copione valido per ogni stratwarming: altri eventi hanno prodotto effetti deboli, diversi da regione a regione o difficili da distinguere dalla variabilità normale della circolazione. Il Met Office ricorda, per esempio, che il riscaldamento del gennaio 2019 non fu seguito da una significativa fase fredda nel Regno Unito, a differenza di quanto accadde dopo l’episodio del 2018.

Perché ogni inverno le aspettative corrono più veloci delle previsioni

La delusione degli appassionati nasce spesso da una sovrapposizione di tempi e significati. Un modello può mostrare, a una o due settimane di distanza, un possibile indebolimento del vortice; quella simulazione viene poi interpretata come se descrivesse già l’evoluzione al suolo, mentre in realtà riguarda un passaggio intermedio e conserva margini d’incertezza. Quando l’aggiornamento successivo cambia intensità o tempistiche, l’attenzione si sposta sulla nuova mappa e la possibilità iniziale viene facilmente ricordata come una promessa mancata.

Le previsioni d’insieme aiutano a leggere meglio la situazione, perché mettono a confronto molte simulazioni leggermente diverse. Se numerosi membri convergono sull’indebolimento stratosferico, il segnale può diventare credibile per quella quota; se divergono sulla propagazione verso il basso, sulla posizione dei blocchi o sulla risposta del getto, la previsione per le regioni europee resta aperta. La sicurezza su un passaggio atmosferico non si trasferisce automaticamente al passaggio successivo.

C’è anche un motivo più emotivo: la neve è un evento visibile e coinvolgente, mentre lo stratwarming si misura soprattutto attraverso campi di vento, temperatura e geopotenziale a quote lontane dalla vita quotidiana. La prospettiva di un evento raro e spettacolare invita a immaginare subito il finale più suggestivo, ma la meteorologia lavora con scenari e probabilità, non con una sequenza obbligata che collega il vortice indebolito alla neve in pianura.

Il modo più utile per seguire uno stratwarming

Uno stratwarming merita attenzione perché può aumentare la prevedibilità della circolazione invernale su scale di alcune settimane e perché, in una parte degli eventi, favorisce condizioni più propizie a blocchi e irruzioni fredde. Per interpretarlo con equilibrio conviene però seguire tre passaggi distinti: che cosa accade nella stratosfera, se il segnale raggiunge la troposfera e quale configurazione si organizza poi sull’Europa.

Solo quando i modelli iniziano a mostrare coerenza anche nei livelli inferiori, diventa sensato discutere di aree più esposte, traiettorie delle masse d’aria e possibili fasi fredde. Per parlare di neve in Italia occorre attendere ancora: devono comparire previsioni attendibili di precipitazioni e temperature compatibili, con una collocazione geografica abbastanza precisa da distinguere un rischio montano da uno collinare o di pianura.

Il vortice polare, dunque, non tradisce gli appassionati quando lo stratwarming non porta la neve attesa. Sta mostrando un cambiamento reale, ma a un livello dell’atmosfera che rappresenta soltanto l’inizio di una catena complessa. La neve può arrivare quando i diversi passaggi si incastrano; se non accade, il segnale stratosferico conserva comunque valore scientifico, ma non era mai stato una garanzia sul tempo che avremmo trovato fuori dalla finestra.

Gli episodi che alimentano l’attesa

È proprio il ricordo di alcune eccezioni a spiegare perché ogni nuovo stratwarming riaccenda le speranze di gelo e neve. Nel dicembre 1984 un forte riscaldamento stratosferico precedette la storica ondata di freddo del gennaio 1985, con nevicate abbondanti soprattutto al Nord. Tra gennaio e febbraio 2012 un’anomalia stratosferica accompagnò l’irruzione di aria gelida continentale e le nevicate eccezionali che colpirono in particolare il Centro e il versante adriatico. Nel febbraio 2018, infine, il vortice polare si divise dopo uno stratwarming maggiore e, a fine mese, l’aria siberiana raggiunse anche l’Italia portando gelo e neve in diverse regioni.

Sono precedenti che mostrano quanto possa essere importante il legame tra stratosfera e troposfera, ma anche perché non vanno usati come copione per ogni inverno: in tutti e tre i casi il freddo riuscì a raggiungere l’Italia grazie a una specifica configurazione della circolazione atmosferica, che lo stratwarming può favorire ma non garantire.