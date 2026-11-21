Una violenta tempesta ha devastato il Sud del Brasile, provocando almeno 3 vittime, circa 5mila abitazioni distrutte e ingenti danni in decine di località. L’evento meteorologico estremo si è verificato nelle prime ore di venerdì ora locale nello Stato del Rio Grande do Sul, dove le autorità sono impegnate nelle operazioni di soccorso e nella ricerca di eventuali dispersi tra le macerie. Tra le località più colpite figura Tupancireta, comune di circa 20mila abitanti investito da piogge intense e raffiche di vento che hanno raggiunto i 114 km/h. La tempesta si è abbattuta sulla città intorno alle 3 del mattino, concentrando la propria violenza in meno di un’ora, ma lasciando dietro di sé uno scenario di devastazione.

Alberi sradicati, edifici distrutti e ospedale danneggiato

La furia del vento ha abbattuto circa 100 alberi e danneggiato gravemente numerosi edifici. Particolarmente critica la situazione dell’ospedale cittadino, il cui tetto è stato distrutto, mentre gli alberi caduti hanno completamente ostruito le vie di accesso alla struttura. Undici pazienti sono stati trasferiti in altre strutture sanitarie per garantire la continuità delle cure. La città è rimasta inoltre senza energia elettrica e acqua, con numerose strade impraticabili e servizi essenziali compromessi. “È qualcosa di mai visto prima, sembra una scena da film“, ha dichiarato il sindaco di Tupancireta, Gustavo Herter, descrivendo la gravità della situazione. Il primo cittadino ha parlato di una città praticamente distrutta, con infrastrutture e collegamenti messi a dura prova dalla violenza delle raffiche.

Allarme supercella: non si esclude il passaggio di un tornado

L’aspetto meteorologico più preoccupante riguarda la natura del fenomeno. La Protezione Civile brasiliana ha classificato la tempesta come una supercella, una particolare struttura temporalesca caratterizzata da una corrente ascensionale rotante, potenzialmente associata a fenomeni atmosferici estremi. Queste configurazioni possono produrre precipitazioni molto intense, grandinate, raffiche di vento distruttive e, in determinate condizioni, anche tornado. Le autorità non hanno escluso che proprio un tornado possa aver attraversato Tupancireta, anche se saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire con precisione la dinamica dell’evento e l’origine dei danni.

Tre vittime e 32 Comuni coinvolti: scattano i soccorsi

Il bilancio provvisorio è di 3 persone decedute, secondo quanto confermato dal governo del Rio Grande do Sul. Le conseguenze della tempesta non si sono limitate a Tupancireta: altri 32 Comuni hanno segnalato danni, delineando un’emergenza su un territorio molto più ampio. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha disposto l’invio di squadre di emergenza nella regione per sostenere le operazioni di soccorso e assistere la popolazione colpita. Secondo quanto riferito da Luciano Boeira, coordinatore statale della Protezione Civile, nella località era inoltre in corso una festa quando il tetto della struttura che ospitava l’evento è crollato. Le autorità hanno stanziato circa 330mila dollari in valuta locale per fronteggiare la prima fase dell’emergenza e avviare gli interventi necessari.