Paura in California, dove una raffineria di Los Angeles sarebbe esplosa dopo il terremoto di magnitudo 5.0 che ha colpito la costa meridionale dello Stato americano. Le prime segnalazioni dell’esplosione sono giunte dall’area dell’aeroporto internazionale di Los Angeles (LAX), in concomitanza con la scossa registrata nelle acque dell’Oceano Pacifico, a pochi chilometri dal litorale californiano. Secondo le prime informazioni, l’esplosione avrebbe interessato una raffineria petrolifera nell’area di Los Angeles. L’episodio sarebbe avvenuto subito dopo il movimento tellurico che ha interessato la California meridionale. La stretta successione temporale dei due eventi non implica necessariamente un rapporto diretto di causa-effetto tra il sisma e l’esplosione nell’impianto industriale.

Terremoto in California, epicentro al largo di Manhattan Beach

Il terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito la costa della California meridionale, a pochi chilometri dall’area metropolitana di Los Angeles. Secondo quanto rilevato dall’United States Geological Survey (USGS), l’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 6 chilometri a ovest-sud-ovest di Manhattan Beach, nelle acque dell’Oceano Pacifico, lungo il litorale a sud dell’aeroporto internazionale di Los Angeles. La scossa si è verificata alle 09:30 ora locale, corrispondenti alle 18:30 italiane, a una profondità ipocentrale di circa 12 chilometri.