Nella notte di mercoledì 18 novembre 2026, esattamente alle 01:48 italiane (le 02:48 locali), una scossa di terremoto magnitudo Mwp 5.4 ha interessato la regione sismica della Vrancea, in Romania. L’evento è stato localizzato a una profondità di 107 km, una caratteristica che ne ha favorito la percezione su un’area geografica molto vasta. Secondo quanto riportato dal Dipartimento rumeno per le Situazioni di Emergenza (DSU), fortunatamente non si sono registrati danni materiali né vittime, ma soltanto 2 feriti lievi a causa della caduta di alcuni mobili e numerosi casi di attacchi di panico tra la popolazione. L’Istituto Nazionale di Fisica Terrestre rumeno (INFP) ha stimato una magnitudo ML 5.7 a circa 121 km di profondità, individuando l’epicentro a 48 km a Sud di Focșani, 61 km a Sud di Buzău, 64 km a Est di Sfântu Gheorghe, 74 km a Est di Brașov e 90 km a Nord-Est di Ploiești. Il sisma è stato avvertito distintamente nella capitale Bucarest, distante quasi 200 km, oltre che in centri come Constanța, Brăila e Galați, estendendosi fino a Bulgaria, Moldavia e Ucraina.

Il legame geologico tra i Carpazi e l’arco calabro

Per comprendere l’origine di questi fenomeni, un approfondimento a cura del sismologo Alessandro Amato (INGV) pubblicato sul blog INGVterremoti chiarisce che “i terremoti profondi hanno la caratteristica di avere un’area di risentimento più estesa di quelli superficiali“. La spiegazione risiede nella particolare struttura tettonica della zona, che presenta forti analogie con il territorio italiano. Come evidenzia Amato su INGVterremoti, “la catena arcuata dei Carpazi ricorda come forma e dimensione quella dell’arco calabro: in entrambe le regioni si osserva una sismicità profonda che è dovuta allo sprofondamento di lembi di litosfera oceanica nel mantello terrestre“.

Esiste tuttavia una differenza sostanziale nell’evoluzione dei 2 sistemi geologici. Mentre nel Tirreno meridionale questo meccanismo ha portato all’apertura di un nuovo bacino oceanico, nella Vrancea la zona depressa all’interno della catena montuosa, ovvero il bacino pannonico, non ospita alcun oceano. In questa regione rumena la sismicità si distribuisce quasi verticalmente in profondità lungo un frammento di litosfera sprofondata. Amato spiega che secondo alcuni ricercatori questo lembo “sarebbe un residuo della subduzione oceanica con relativa scomparsa nel mantello, ma ancora evidente grazie alla sismicità che viene tuttora registrata“, mentre altri studiosi ipotizzano un processo di delaminazione della litosfera continentale, con il conseguente sprofondamento della sua porzione più pesante.

Un antico oceano scomparso sotto le montagne

Analizzando la storia geologica profonda del pianeta, emerge un ulteriore parallelo con il bacino del Mediterraneo. Mentre il Mar Ionio rappresenta oggi ciò che resta dell’antico oceano Tetideo, il bacino oceanico della Vrancea è stato completamente inghiottito al di sotto della catena dei Carpazi. Ricostruzioni tettoniche elaborate dal centro di ricerca tedesco GFZ, che ripercorrono i movimenti delle placche terrestri a ritroso fino a 220 milioni di anni fa all’epoca del supercontinente Pangea, mostrano chiaramente che un piccolo bacino oceanico era ancora presente nell’area dell’attuale Romania fino a pochi milioni di anni fa.

I precedenti storici e i grandi disastri di Bucarest

L’episodio del 18 novembre rappresenta un evento moderato se paragonato alla pericolosità storica della Vrancea, capace di generare scosse distruttive a oltre 90-100 km di profondità in grado di colpire duramente Bucarest nonostante la distanza. Come ricostruisce Amato, negli ultimi 250 anni la capitale rumena ha subito gravi devastazioni in almeno 3 occasioni principali, con magnitudo comprese tra 7.4 e 8.0. Il 26 ottobre 1802 si verificò il cosiddetto grande terremoto del Venerdì Santo, con magnitudo stimata tra 7.9 e 8.2, il più potente mai registrato nel Paese, che danneggiò gravemente chiese e la Corte Principesca pur causando pochissime vittime. Seguì il sisma del 23 gennaio 1838, di magnitudo 7.5, che provocò il crollo o il danneggiamento di oltre 200 chiese in tutta la Valacchia.

Nel corso del XX secolo la regione è stata nuovamente colpita da eventi catastrofici. Il 10 novembre 1940 una scossa di magnitudo 7.7 a circa 150 km di profondità causò quasi 1300 morti totali e fece crollare il Carlton Bloc, un edificio di 14 piani inaugurato appena 4 anni prima e all’epoca il più alto di Bucarest. Ancora più drammatico fu il sisma del 4 marzo 1977, di magnitudo 7.4 a 94 km di profondità, che provocò il crollo di 32 grandi grattacieli, oltre 1400 vittime nella sola capitale e più di 11mila feriti, mostrando tra le macerie del Computer Center building il cosiddetto effetto pancake, ovvero il collasso progressivo dei solai uno sull’altro. Successivamente, altri 2 forti eventi si sono registrati il 30 agosto 1986 con magnitudo 7.1 e il 30 maggio 1990 con magnitudo 6.9, causando però danni decisamente più contenuti rispetto alla tragedia del 1977.