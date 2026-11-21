È emergenza storni a Roma ma, oltre a grandi disagi, gli uccelli offrono anche uno splendido spettacolo della natura. Sopra i tetti e le antenne del quartiere Conca d’Oro, nel cuore del Municipio III di Roma, uno stormo disegna nel cielo un’enorme nube viva e cangiante. Le immagini, che ci invia Katarina Stamatios, catturate dal basso, mostrano migliaia di storni che si muovono all’unisono come un unico organismo: si allungano in scie sottili, si addensano in vortici scuri quasi a formare figure astratte e tornano a espandersi contro un cielo grigio-rosato del tardo pomeriggio, sfiorando l’altezza dei palazzi. È uno spettacolo che, a guardarlo solo con gli occhi della meraviglia, ha qualcosa di ipnotico. Eppure, dietro questa coreografia aerea si nasconde una problematica concreta e sempre più sentita nella Capitale, che sta mettendo a dura prova la convivenza quotidiana tra abitanti e fauna urbana.

Cosa sta succedendo nel Municipio III

Quello che nel video appare come un’evoluzione sospesa nell’aria è l’altra faccia di una presenza massiccia che si concentra soprattutto sugli alberi, in particolare sui platani, lungo alcune delle arterie più frequentate della zona, come Nuovo Salario, viale Jonio, viale Pantelleria e Prati Fiscali. Quando migliaia di uccelli trovano riparo tra le chiome, l’impatto sul territorio diventa subito evidente, tra disagi quotidiani e decoro urbano: marciapiedi e automobili in sosta si ritrovano ricoperti di guano, rendendo più complessa la gestione ordinaria degli spazi pubblici. Inoltre, sul fronte igienico-sanitario, l’elevata concentrazione di escrementi spinge a chiedere un rafforzamento costante dei servizi di pulizia dedicati.

Il fenomeno ha raggiunto dimensioni senza precedenti: come ha evidenziato l’assessore municipale alle Politiche ambientali Matteo Zocchi, la presenza degli storni sui platani in aree come quelle tra Jonio e Prati Fiscali, ha raggiunto proporzioni mai viste prima, rendendo più difficile anche l’efficacia dei comuni sistemi di dissuasione.

Il piano del Municipio: “distress call” e cittadini in prima linea

Per provare ad arginare il fenomeno restando nei limiti consentiti dalla normativa – che non permette né l’introduzione di specie predatrici né interventi drastici sulle alberature, già sottoposte a potatura l’anno precedente – l’amministrazione del Municipio III ha puntato su metodi non cruenti, intensificando i dissuasori acustici e visivi. La vera novità dell’iniziativa, promossa dal Presidente del Municipio Paolo Emilio Marchionne insieme all’assessore Zocchi, è il coinvolgimento diretto dei residenti. Ai cittadini delle strade più colpite è stato chiesto di diffondere simultaneamente da balconi, giardini e spazi esterni il cosiddetto distress call, un richiamo acustico d’allarme pensato per spaventare e allontanare gli stormi in modo coordinato. Una mobilitazione collettiva che trasforma balconi e cortili in un presidio acustico condiviso, nel tentativo di unire l’azione degli operatori a quella della comunità locale.

Guardando il video girato a Conca d’Oro, il contrasto è netto: da un lato la leggerezza e la precisione geometrica di uno stormo capace di modellare il cielo in pochi secondi; dall’altro la fatica di un quartiere alle prese con un fenomeno tanto affascinante in volo quanto impegnativo da gestire a terra.