USA, stop a tutti i voli: la FAA blocca il traffico aereo nazionale per motivi di sicurezza

Il traffico aereo degli Stati Uniti è stato bloccato su tutto il territorio nazionale. La Federal Aviation Administration (FAA), l’autorità federale statunitense responsabile dell’aviazione civile, ha ordinato la sospensione di tutti i voli fino a nuovo avviso, adottando una misura straordinaria per ragioni di sicurezza. Alla base della decisione ci sarebbe un grave problema nelle comunicazioni aeronautiche, sul quale sono attualmente in corso verifiche tecniche. Il provvedimento riguarda tutti gli aeroporti degli Stati Uniti e impone lo stop ai decolli a livello nazionale. La FAA ha motivato la decisione facendo riferimento a “circostanze straordinarie e per ragioni di sicurezza”, precisando che “il blocco del traffico aereo dovrà rimanere in vigore fino a nuova comunicazione”. Una disposizione che interessa anche i collegamenti internazionali, per i quali l’autorità aeronautica ha tuttavia previsto una gestione differenziata. La FAA ha infatti specificato che “i voli internazionali saranno gestiti caso per caso”.

Blocco dei voli negli Stati Uniti, problemi alle comunicazioni del traffico aereo

La decisione della FAA arriva dopo alcune segnalazioni relative a interruzioni delle frequenze radio utilizzate per le comunicazioni aeronautiche in diverse zone degli Stati Uniti. A riportare queste informazioni è la CNN, secondo cui le cause precise del problema non sono ancora chiare. le anomalie segnalate riguardano un settore fondamentale per la gestione del traffico aereo: le comunicazioni radio attraverso le quali vengono trasmesse le informazioni necessarie al coordinamento delle operazioni aeronautiche. Il collegamento tra le interruzioni radio segnalate e la sospensione generalizzata dei voli è al centro delle verifiche tecniche. Allo stato delle informazioni disponibili, non è stata ancora chiarita l’origine del problema che ha determinato l’adozione del provvedimento nazionale.

Sean Duffy conferma lo stop nazionale: coinvolti i centri di controllo del traffico aereo

La conferma ufficiale della sospensione dei voli è arrivata anche dal segretario statunitense ai Trasporti, Sean Duffy, che ha ricondotto la decisione a un problema nelle comunicazioni riguardante i centri di controllo del traffico aereo. “La Federal Aviation Administration (Faa) ha emesso uno stop al decollo a livello nazionale per tutti gli aeroporti degli Stati Uniti in seguito a un problema di comunicazione che ha colpito tutti i Centri di Controllo del Traffico Aereo delle Vie Aeree. I tecnici della FAA stanno indagando sul problema. Forniremo aggiornamenti immediati non appena li avremo”. Le dichiarazioni di Duffy confermano dunque la portata nazionale dell’interruzione e individuano nelle comunicazioni dei centri di controllo del traffico aereo l’elemento determinante della decisione assunta dall’autorità federale.

FAA al lavoro sulle anomalie, sospensione dei decolli fino a nuovo ordine

La FAA ha avviato le attività di indagine tecnica per individuare la natura del problema e chiarire le circostanze che hanno reso necessaria la sospensione delle operazioni di decollo negli aeroporti statunitensi. La situazione resta subordinata alle successive determinazioni dell’autorità aeronautica, che ha disposto il mantenimento del blocco fino a una nuova comunicazione ufficiale. Per quanto riguarda il traffico aereo internazionale, rimane valida la disposizione che prevede una valutazione dei voli caso per caso, mentre per i decolli dagli aeroporti degli Stati Uniti resta in vigore lo stop nazionale. Il segretario ai Trasporti ha assicurato che verranno forniti aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni dalle verifiche condotte dai tecnici della FAA. La ripresa delle operazioni resta quindi legata alle prossime comunicazioni dell’autorità federale statunitense.