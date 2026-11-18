Sebbene vengano spesso ricordate insieme come le 2 sonde gemelle della NASA lanciate nell’estate del 1977 per esplorare i pianeti esterni, Voyager 1 e Voyager 2 si trovano oggi in regioni completamente diverse dello Spazio interstellare e viaggiano a ritmi ben distinti. Mentre oggi, mercoledì 18 novembre 2026, Voyager 1 taglia il traguardo storico di 1 giorno-luce dalla Terra a una distanza di circa 26 miliardi di km, la sua gemella Voyager 2 si trova ancora miliardi di km più indietro e raggiungerà lo stesso primato soltanto nel novembre del 2035. Questa differenza di 9 anni non dipende da un guasto o da un ritardo accumulato durante il viaggio, bensì da precise scelte strategiche compiute dagli ingegneri della NASA quasi 50 anni fa per massimizzare il ritorno scientifico dell’intera missione.

Il sorpasso nello Spazio dopo il lancio del 1977

Paradossalmente fu Voyager 2 a lasciare la Terra per prima, decollando da Cape Canaveral il 20 agosto 1977, seguita da Voyager 1 soltanto 16 giorni più tardi, il 5 settembre dello stesso anno. Nonostante la partenza posticipata, Voyager 1 fu inserita su una traiettoria molto più rapida e diretta verso Giove e Saturno, riuscendo così a sorpassare la gemella già nel dicembre del 1977 mentre entrambe stavano attraversando la fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Da quel momento in poi Voyager 1 ha sempre mantenuto il primato della distanza dal Sole, accumulando un vantaggio crescente grazie alla maggiore velocità iniziale e alle diverse manovre orbitali eseguite durante i sorvoli planetari.

Traiettorie opposte verso i confini della galassia

La vera separazione tra le 2 sonde avvenne però dopo l’incontro con Saturno, quando le loro rotte si biforcarono definitivamente sia sul piano orizzontale che su quello verticale del Sistema Solare. Voyager 1 sfruttò la gravità di Saturno e della sua luna Titano per piegare bruscamente la propria traiettoria verso Nord rispetto al piano dell’eclittica, dirigendosi verso la costellazione dell’Ofiuco a una velocità attuale di circa 61mila km/h. Voyager 2 fu invece indirizzata lungo una rotta più lenta e radente al piano dei pianeti per compiere il celebre Grand Tour che la portò a visitare anche Urano nel 1986 e Nettuno nel 1989. Proprio il sorvolo ravvicinato di Nettuno deviò la rotta di Voyager 2 verso Sud rispetto al piano dell’eclittica, proiettandola in direzione delle costellazioni del Sagittario e del Pavone a una velocità inferiore, pari a circa 55mila km/h.

Cosa accadrà da oggi fino al novembre 2035

A causa di queste rotte divergenti, oggi le 2 sonde della NASA sono separate tra loro da una distanza di circa 28 miliardi di km, formando un angolo enorme nello Spazio profondo che permette agli scienziati di campionare contemporaneamente 2 diverse regioni del mezzo interstellare. Voyager 2 ha attraversato l’eliopausa nel novembre del 2018, 6 anni dopo la gemella, e prosegue regolarmente la sua trasmissione dati verso le antenne terrestri dell’emisfero australe. Se i suoi sistemi continueranno a resistere all’inesorabile calo di energia elettrica, nel novembre del 2035 anche Voyager 2 varcherà la soglia di 1 giorno-luce dalla Terra, completando una doppia impresa esplorativa che resterà probabilmente ineguagliata per molti decenni a venire.