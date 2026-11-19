Un momento storico per l’esplorazione dello Spazio profondo si tinge di apprensione proprio nel giorno più atteso. La celebre sonda Voyager 1 ha raggiunto l’incredibile distanza di 1 giorno luce dalla Terra, pari a circa 25,9 miliardi di km, confermando la sua posizione nello Spazio interstellare grazie ai calcoli della traiettoria e a un segnale portante captato sulla Terra. Nonostante questo straordinario primato assoluto, dal 14 novembre il veicolo spaziale ha smesso di trasmettere dati scientifici e ingegneristici, lasciando gli scienziati del team di missione della NASA col fiato sospeso. L’allarme è scattato quando un’antenna del Deep Space Network situata a Canberra, in Australia, si è agganciata alla sonda ricevendo soltanto la frequenza base priva di qualsiasi informazione leggibile. Gli ingegneri sono ora al lavoro per decifrare l’origine di questa anomalia che rischia di compromettere le comunicazioni con l’oggetto umano più lontano di sempre.

Il mistero del segnale muto e l’indagine sui computer di bordo

La ricezione del segnale portante rappresenta comunque una notizia parzialmente rassicurante per i tecnici a terra. Questa conferma dimostra infatti che il computer di controllo dell’assetto e dell’articolazione di Voyager 1 sta svolgendo regolarmente il proprio compito, mantenendo l’antenna principale puntata con estrema precisione verso il nostro pianeta e garantendo il corretto funzionamento degli apparati di trasmissione. L’assenza di pacchetti informativi indica invece che il guasto risiede quasi certamente nel computer di bordo incaricato di raccogliere i dati dai vari sottosistemi e dagli strumenti scientifici per formattarli prima dell’invio. Gli esperti stanno inoltre verificando se questo blocco sia collegato alla breve interruzione delle comunicazioni verificatasi lo scorso ottobre, quando i contatti con la sonda si erano persi completamente per circa 48 ore prima di riprendere in modo autonomo.

La sfida delle distanze abissali e il precedente del 2023

Diagnosticare e risolvere un problema tecnico su una sonda lanciata nel lontano 1977 richiede una pazienza fuori dal comune a causa dell’enorme distanza che la separa dal nostro pianeta. Un’onda radio impiega ormai ben 24 ore per viaggiare dalla Terra fino a Voyager 1, e altrettante 24 ore sono necessarie affinché l’eventuale risposta torni indietro ai centri di controllo. Questa attesa di 2 giorni interi per ogni singolo scambio di comandi rende ogni tentativo di analisi un processo estremamente lento che potrebbe richiedere diverse settimane. Fortunatamente il team della NASA può contare sull’esperienza maturata nel 2023, anno in cui la sonda aveva già manifestato un’anomalia quasi identica risolta con successo dopo un lungo lavoro di riprogrammazione a distanza.

Un traguardo storico celebrato nonostante le difficoltà

La celebrazione ufficiale da parte della NASA per il raggiungimento di 1 giorno luce di distanza avverrà proprio oggi giovedì 19 novembre, esattamente 24 ore dopo il momento effettivo in cui la sonda ha varcato questa soglia simbolica, ovvero il tempo necessario al suo segnale per giungere fino a noi. Gli ingegneri conoscono con assoluta certezza la posizione del veicolo spaziale grazie a modelli orbitali affinati in quasi mezzo secolo di misurazioni continue. Poiché Voyager 1 viaggia a velocità costante lungo una traiettoria ben precisa e non dispone di motori per modificarla, nessun problema elettronico può alterare la sua corsa nello Spazio. Anche se la missione è destinata prima o poi a concludersi a causa dell’inevitabile usura dei componenti, i tecnici continueranno a lottare per mantenere attiva questa straordinaria sentinella cosmica il più a lungo possibile.