Estate: in Liguria la spiaggia è 2.0, il lettino si prenota con l’app

In Liguria è la parola d’ordine per l’estate 2018 è “tecnologia“: gli stabilimenti balneari, soprattutto a ponente hanno allo studio la possibilità di fornire ai clienti la possibilità di prenotazione online, attraverso siti web e app, per quanto riguarda sdraio e lettini, rendendo più smart arrivi e permanenze sui litorali. A fare il punto sulle principali novità del settore è Enrico Schiappapietra, presidente regionale del Sib, Sindacato italiano Balneari: “Se il wifi ormai è cosa consolidata e la quasi totalità delle strutture offre questo servizio – spiega Schiappapietra all’Adnkronos – ora sta nascendo anche un’ipotesi di prenotazione online dell’ombrellone: è già qualche anno che cominciava ad affacciarsi questa possibilità. Abbiamo esperienze con siti che fanno prenotazione online, stiamo lavorando per avere una convenzione unitaria con la piattaforma SunBook, che ha App e sito web. Dovrebbe essere pronta già per quest’estate“.