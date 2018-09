Trapianti, nuovo intervento al viso: “Paziente sveglia e collaborante”

“Il post operatorio della paziente sta procedendo regolarmente: le condizioni generali sono stabili; la paziente è sveglia e collaborante. Le condizioni locali del lembo depongono per una perfusione normale. Rimane comunque sotto stretta osservazione in terapia intensiva, in prognosi riservata”. Così l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma nel bollettino medico della paziente operata per trapianto facciale sabato scorso, e sottoposta questa notte ad un nuovo intervento di impianto di tessuti autologhi, a causa di complicanze da rigetto. Il prossimo bollettino medico è previsto intorno alle 18.30 di domani.