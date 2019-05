Spazio: la Nasa a caccia di 1,6 miliardi di dollari aggiuntivi per tornare sulla Luna

La Nasa vuole dal Congresso 1,6 miliardi di dollari addizionali per accelerare i piani volti a riportare gli astronauti sulla Luna entro il 2024. Rispetto a quanto richiesto a marzo, l’agenzia spaziale statunitense punta a ottenere per l’anno fiscale 2020 un budget di 22,6 miliardi. Circa 650 milioni circa aggiuntivi serviranno per premere l’acceleratore sui piani esistenti volti a sviluppare un nuovo razzo e la capsula Orion che porteranno gli astronauti a una nuova stazione spaziale, chiamata Gateway, che orbitera’ intorno alla Luna. Un miliardo aggiuntivo servira’ per lo sviluppo di un nuovo lunar lander, la navicella lunare pensata per riportare l’uomo sulla Luna. Jim Bridenstine, della Nasa, in una conferenza ieri ha detto che l’aumento del budget e’ un “voto di fiducia” negli sforzi dell’agenzia spaziale, che ha bisogno di partner commerciali come Blue Origin di Jeff Bezos (che la settimana scorsa ha presentato il suo lunar lander) e SpaceX di Elon Musk.