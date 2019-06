Meteo, altro che Estate! Sulle Dolomiti torna la neve: intensa nevicata sulla Marmolada con -2°C [VIDEO]

È arrivata ufficialmente l’Estate ma ha portato con sé un maltempo estremo al Nord, dove sono attesi fenomeni molto violenti come tornado, grandine molto grande, nubifragi e alluvioni lampo, secondo l’avviso del centro europeo Estofex. Già nelle scorse ore, Torino e Milano sono state colpite da nubifragi e violente grandinate che hanno imbiancato e allagato le strade, provocando gravi danni e anche una vittima. Ma oltre al maltempo estremo previsto su parti del Nord-Est in queste ore, sulle Dolomiti è tornata la neve. La Marmolada, la vetta più alta delle Dolomiti con i suoi 3343 metri di altitudine, è stata imbiancata da una copiosa nevicata, come mostrano i video che trovate in fondo all’articolo.

Il rifugista Carlo Budel ha girato spettacolari video sotto una intensa nevicata da Capanna Punta Penia, la cima della Marmolada appunto, dove oggi riporta ci siano -2°C e un paesaggio davvero incantato. La funivia Marmolada aprirà tutti i giorni proprio da oggi, 22 giugno, fino al 15 settembre dalle ore 09:00 alle 16:00. Sarà aperto anche il Museo Grande Guerra Marmolada, il più alto d’Europa, il cui ingresso è compreso nel biglietto della funivia. Insomma, per quanti stanno soffrendo per l’ondata di caldo che si sta facendo sentire al Sud (in Salento già +35°C in mattinata), queste immagini dipingono un vero e proprio paradiso.