Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani, mercoledì 18 settembre: maltempo al Centro/Nord, prime nuvole verso Sud [DETTAGLI]

Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

SITUAZIONE: il campo anticiclonico presente sull’Italia e’ in diminuzione sul settore nordorientale per l’approssimarsi di in sistema frontale.

TEMPO PREVISTO FINO ALLE ORE 06.00 DI DOMANI

NORD – sul Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia nuvolosita’ irregolare in rapida intensificazione associata ad isolati rovesci o temporali inizialmente sui rilievi montuosi e successivamente a fine giornata anche sulle aree pianeggianti; sereno o poco nuvoloso altrove ma con nuvolosita’ in aumento sui rilievi dove non si escludono brevi ed isolati rovesci.

CENTRO E SARDEGNA – sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti in prossimità dei rilievi e lungo le coste della Toscana.

SUD E SICILIA – sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti.

TEMPERATURE: senza apprezzabili variazioni.

VENTI: deboli meridionali al centro-nord, variabili al sud.

MARI: poco mossi o quasi calmi.

TEMPO PREVISTO PER DOMANI

NORD – cielo in generale molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi, al mattino sulla pianura padana centrorientale, Liguria ed aree alpine del Piemonte, ma in estensione pomeridiana, al resto del nord, anche con fenomeni di forte intensita’ specie su Piemonte, Lombardia, basso Veneto ed Emilia-Romagna.

CENTRO E SARDEGNA – sulla Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso, salvo velature in transito mattutino. Su Toscana, Umbria e Marche copertura nuvolosa in aumento con precipitazione sparse, piu’ insistenti e diffuse su queste ultime due regioni. Sul resto del centro cielo da parzialmente a molto nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi, in intensificazione serale lungo le aree costiere.

SUD E SICILIA – cielo in generale poco nuvoloso o velato, con le nubi compatte che tenderanno a formarsi in serata su Molise, Puglia garganica e parte orientale di Campania e Basilicata, accompagnate da rovesci o temporali sparsi.

TEMPERATURE: minime in diminuzione su alpi e prealpi e sulle regioni centrosettentrionali tirreniche peninsulari, in aumento sulla Puglia salentina, stazionarie altrove; massime in calo al nord, coste adriatiche centrali, Sardegna, Molise e Puglia settentrionale, piu’ marcato sulla pianura padano-veneta, in rialzo sulla Sicilia, stazionarie altrove.

VENTI: da moderati a forti da est su coste friulane e venete, Emilia-Romagna, Lombardia meridionale e Piemonte centromeridionale, in rotazione da nord su quest’ultima regione dalla sera; da deboli a moderati orientali lungo le coste adriatiche centrali e meridionali; deboli di direzione variabile altrove.

MARI: da mosso a localmente molto mosso l’Adriatico settentrionale; da poco mosso a mosso lo Jonio; poco mossi o quasi calmi i restanti bacini.