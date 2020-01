Cina: il satellite Shijian-20 in orbita geo-sincrona

Il piu’ pesante e avanzato satellite mai lanciato nello spazio dalla Cina, lo Shijian-20, ha raggiunto ieri la propria posizione fissa in orbita geo-sincrona, segnando il successo del primo volo della piattaforma satellitare DFH-5. A rivelarlo e’ la China Aerospace Science & Technology Corporation.

Lo Shijian-20 rappresenta il primo satellite di collaudo per la DFH-5 cinese, una nuova generazione di piattaforme satellitari di grandi dimensioni in orbita geo-sincrona. Secondo Li Feng, capo progettista del satellite, allo stato attuale, la sonda ha completato l’orbita di trasferimento e il collaudo delle tecnologie fondamentali della piattaforma satellitare DFH-5.

Il satellite e’ stato lanciato nello spazio il 27 dicembre 2019 dal terzo razzo Long March-5, il piu’ grande vettore cinese. La sonda ha effettuato vari esperimenti in orbita per testare una serie di tecnologie fondamentali. Lo Shijian-20 possiede le piu’ grandi “ali” composte da pannelli solari tra tutti i satelliti cinesi. La sonda ha un’apertura alare totale di 10 metri piu’ ampia di quella di un Boeing 737. Queste “ali” sono state dispiegate due volte e si prevede che la maggiore superficie dei pannelli solari fornira’ al satellite abbondante energia. Secondo Zhou Zhicheng, ingegnere capo del progetto, rispetto alle piattaforme satellitari DFH-3 e DFH-4, la DFH-5 presenta diversi miglioramenti in termini di peso, autosufficienza energetica e durata di vita in orbita, che soddisferanno le esigenze dei satelliti ad alta capacita’ nei prossimi 20 anni.