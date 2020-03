Meteo pazzo ai tempi del Coronavirus: picchi di +21°C al Nord/Est mentre Catania è la città più fredda d’Italia [DATI LIVE]

Meteo – È un mercoledì 18 marzo dal clima tipicamente primaverile al Centro/Nord Italia, soprattutto al Nord-Est, in questa settimana dominata in lungo e largo dall’anticiclone. Il Nord-Est ha già toccato punte di +21°C, ma in tutta la Pianura Padana le temperature sono comprese tra +18°C e +21°C.

Tra le massime più significative registrate finora, segnaliamo: +21°C a Firenze, Pordenone, Conegliano, Aviano, Pistoia, Bertiolo, Cavallino-Treporti, Carlino, Staranzano, Fagagna, Cervignano del Friuli, Padergnone, San Donà di Piave, Roveredo in Piano, Gaiarine, Zoppola, San Biagio di Callalta, Montale, Campi Bisenzio, Trevignano, Maserà di Padova, Cartigliano, Avio, Boscoreale; +20°C a Venezia, Treviso, Udine, Trieste, Vicenza, Mantova, Legnago, Comeglians, Brugine, Capraia e Limite, Mogliano Veneto, Mesola, Breganze, Portogruaro, Lendinara, Pontassieve, Paderno Dugnano, Arzignano, Prato, Follina; +19°C a Roma, Padova, Montichiari, Civitavecchia, Borgomanero, Castelli Calepio, Pescia, Tradate, Vigano San Martino, Arta Terme, Tresigallo, Bondeno, San Tomaso Agordino, Rosolina, Arezzo, Guidonia Montecelio, Santo Stefano di Magra, Ostellato, Manfredonia; +18°C a Milano, Mezzano, Rogeno, Imola, Argenta, Paladina, Castellanza, Lesmo, Faenza, Frosinone.

Al contrario, Catania è la città più fredda d’Italia in questo momento con una temperatura che non supera i +14°C e il cielo coperto. In Sicilia abbiamo anche +15°C a Siracusa, Agrigento e Modica, +16°C a Palermo e Trapani.

E’ un’Italia dal clima pazzo in questi giorni in cui dilaga l’epidemia da Coronavirus, ma in realtà tra fine Marzo, Aprile e inizio Maggio, quindi in Primavera, non è così raro che faccia decisamente più caldo nelle zone interne del Centro/Nord rispetto alle coste del Sud, che risentono dell’influenza delle brezze marine ancora fredde dopo la stagione invernale.

L’anticiclone dominerà la situazione meteo in Italia anche nei prossimi giorni, con temperature sempre più alte al Nord che al Sud, ma arrivano conferme su una possibile fase più fredda per la prossima settimana.