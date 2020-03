Coronavirus, filiera alimentare a rischio: “Gli scaffali iniziano a svuotarsi”

Una delle principali preoccupazioni, in piena emergenza coronavirus, è stata relativa alla filiera alimentare: ha fatto discutere il considerevole numero di persone in coda al supermercato, ad ogni nuovo decreto legge. Tuttavia a breve potrebbe accadere ciò che in molti temono: le forniture potrebbero non essere più garantite. A darne notizia la GDO la quale comunica di ricevere “e-mail dai fornitori il cui tenore è il seguente: non ti posso promettere le forniture per le promozioni e probabilmente non le posso garantire nemmeno per le vendite senza sconti promozionali. Tradotto gli scaffali iniziano a svuotarsi.”

La GDO evidenzia come sono in molte le aziende ad essere sotto stress, da quelle di carne alla vendita di prodotti relativi al dolciario, fino alla pasta di semola.

“Le carni sono sotto forte stress, molte aziende blasonate si sono ritrovate con vendite abnormi e non sono in grado di sopportare lo stress dei sell out che in due settimane hanno raggiunto livelli impensabili. – scrivono dal loro portale – Le ultime notizie danno anche (cosa assurda) le categorie del dolciario e della pasta di semola in difficoltà: sono diverse le aziende che non riescono a rispettare l’integrità delle evasioni degli ordini della GDO. Non è tutto: anche i produttori della MDD stanno iniziando ad andare i tilt ed anche quella parte dell’offerta sta iniziando ad essere in affanno.”