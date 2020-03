Coronavirus, gli aggiornamenti dal Mondo: la Cina si rialza e lancia l’appello, “imparate da noi”

Il Mondo dovrebbe prendere esempio e imparare dalla Cina nella sua gestione del Coronavirus: è quanto si legge in un editoriale pubblicato oggi dal China Daily. Secondo quanto riportato, i Paesi colpiti dal virus dovrebbero seguire i principi dell’individuazione, della quarantena e del trattamento preventivi per fermare la diffusione globale del virus.

China Daily aggiunge che Singapore, Giappone e Corea del Sud hanno “basato le loro risposte sull’esperienza tratta dalla battaglia di successo della Cina contro il virus” e adesso Pechino sta “condividendo in modo proattivo” le sue best practice.

La Cina ha registrato ieri un solo caso a Wuhan, focolaio del Coronavirus, e altri 20 di contagio di ritorno (143 in totale). Secondo gli aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale, i morti sono stati 13, di cui 12 nella provincia dell’Hubei e uno in quella di Shaanxi. Tra i decessi, 9 sono stati rilevati a Pechino, 3 a Shanghai e nel Guangdong, e uno nelle province di Zhejiang, Shandong, Guangxi, Yunnan e Shannxi.

Per quanto riguarda la Corea del Sud, il Paese ha registrato 84 nuovi casi di contagio, un aumento rispetto ai 74 registrati lunedì. I contagiati nel Paese sono 8.320, riporta l’agenzia Yonhap. Il numero dei morti è pari a 81, principalmente anziani con problemi di salute pregressi. Il 61% dei casi è collegato con la setta religiosa Shincheonji di Daegu.

In Colombia il presidente Ivan Duque ha ordinato la chiusura di “tutte le frontiere terrestri, marittime e fluviali” con i paesi della regione fino al 30 maggio prossimo, nella piu’ importante misura adottata finora dal governo di Bogota’ per contrastare l’avanzamento del Coronavirus sul territorio colombiano. Via Twitter, Duque ha precisato che “questa chiusura restringera’ l’entrata e l’uscita di tutti i cittadini, connazionali e stranieri. Le merci invece potranno transitare, ma solo nei punti terrestri stabiliti“. Ieri il numero dei contagiati confermati da Covid-19 in Colombia e’ salito a 57. La frontiera con il Venezuela era stata chiusa due giorni fa, ma a questa misura si aggiungono ora le frontiere con Ecuador, Peru’ e Brasile. In precedenza le autorita’ colombiane avevano anche disposto la chiusura delle scuole e il divieto di ingresso di cittadini stranieri “di qualsiasi Paese del mondo“.

In Argentina il Ministero della Sanità ha segnalato ieri sera l’esistenza di altre nove persone per cui si e’ confermato il contagio da Coronavirus, con un bilancio complessivo su tutto il territorio nazionale di 65 casi. I nuovi pazienti, precisa una nota, sono cinque di Buenos Aires, tre nella provincia del Chaco, ed uno nella provincia della capitale. Dei 65 casi registrati di contagio da Covid-19, due sono deceduti.