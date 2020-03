Maltempo, il “Ciclone di Neve” riporta l’Italia in Inverno: bufere al Sud, imbiancate le spiagge adriatiche e le colline della Toscana [FOTO e VIDEO]

Il “ciclone di neve” sta riportando l’Italia in Inverno, imbiancando gli Appennini dalla Toscana alla Calabria. Neve e freddo, dunque, sull’Italia alle prese con l’emergenza coronavirus. Nella gallery scorrevole in alto e nei video in fondo, le immagini più belle della località imbiancate dalla neve a fine marzo.

La Protezione civile della Citta’ metropolitana di Firenze segnala nevicate stamani sui passi appenninici, localmente fino a quote collinari. Pure nel capoluogo toscano e’ caduto qualche fiocco misto ad acqua per pochi minuti. Nevischio anche in A1: la polstrada non registra problemi per la circolazione, comunque “relativa” in questi giorni di emergenza da Coronavirus, “Le precipitazioni nevose – spiega Massimo Fratini, consigliere delegato alla Protezione civile della Metrocitta’ – sono previste per l’intera giornata sulle zone appenniniche Sono in corso interventi condotti dal personale della viabilita’ della Citta’ metropolitana sulle strade di competenza. Si raccomanda massima attenzione alla guida e si ricorda l’obbligo delle dotazioni invernali”.

Risveglio sotto la neve anche per Arezzo. Un’inusuale coltre bianca, visto il periodo dell’anno, ha ricoperto gran parte della provincia. La neve, nelle prime ore di questa mattina, è caduta anche a quote basse. Non si registrano al momento disagi particolari alla circolazione.

Anche in Calabria è tornato l’inverno con neve fino a bassa quota, freddo pungente, pioggia e vento in pianura. Nevicate sono state registrate su tutte le zone montane della regione, ma anche sotto i mille metri. Una scena insolita, visto il periodo, che ha provocato qualche problema di circolazione sulle strade interne. A creare ulteriori problemi ci ha pensato anche la presenza di banchi di nebbia in diverse aree della regione. Anche sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria e’ stato registrato nevischio nel tratto tra Cosenza e San Mango d’Aquino, con leggeri rallentamenti. Le temperature hanno registrato bruschi cali, fino a 15 gradi rispetto ai giorni scorsi.

L’Abruzzo continua ad essere interessato da deboli nevicate. Al momento la Polizia stradale non segnala nessun disagio, ne’ sulle arteria autostradali che stradali anche delle zone interne. Ieri il tratto maggiormente monitorato era stato quello della Statale 17 che collega Sulmona con Castel di Sangro (L’Aquila) in cui il manto nevoso aveva raggiunto anche i 20 centimetri. Anche oggi la colonnina di mercurio fa registrare temperature sotto lo zero.

Marche sotto la neve almeno in tutto l’entroterra, dal Montefeltro in giu’, passando per il Fabrianese, nel Fermano e le zone terremotate del Maceratese e del Piceno. La neve nella notte e’ caduta da Camerino a Castelsantangelo sul Nera, imbiancando anche Visso e Ussita (Macerata). Pochi centimetri che hanno reso il paesaggio suggestivo anche se in un contesto deserto per l’emergenza coronavirus e con le macerie del terremoto del 2016 ancora sullo sfondo. Una vera e propria coltre nevosa ha coperto Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e i suoi borghi. Le immagini stanno facendo il giro dei social con commenti ironici: “Buon Natale”. Le temperature rilevate alle 5 di stamani dalle stazioni del Centro funzionale multirischi hanno registrato -10°C sul Monte Bove e -6°C a Camerino. Sul fronte delle previsioni meteo per il pomeriggio di oggi, sull’Appennino, versante marchigiano, e’ attesa ancora neve a partire da 400-500 metri di quota. Sul resto della regione il cielo sara’ irregolarmente nuvoloso con possibili precipitazioni. Una tendenza che viene confermata anche per la giornata di domani, quando pero’ la quota neve sara’ sopra i 700 metri di quota.

In Piemonte e’ stata la terza notte con temperature da pieno inverno: la rete di stazioni Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato una minima di -16,6°C ai quasi 3000 metri del Sommeiller, sopra Bardonecchia (Torino); -15,9°C a Ceresole Reale, nel parco del Gran Paradiso, -14,7°C a Balme (Torino), -13°C a Sampeyre (Cuneo) e Alagna Valsesia (Vercelli) -12,2°C a Macugnaga (VCO). Ma ha fatto molto freddo anche nelle citta’: -2,1°C ad Asti, -0,1°C ad Alessandria; nel centro di Torino minima di +1,3°C, sulla collina termometro sotto lo zero: a Pino -0,6°C. La coda invernale proseguira’ almeno tutto domani, con problemi anche per l’agricoltura, dopo un inverno caratterizzato da scarsissime precipitazioni e un clima mite che ha anticipato di molte settimane le fioriture. Oggi pomeriggio le nubi aumenteranno nuovamente sul Piemonte, con nevischio anche a quote collinari. Domani le maggiori probabilita’ di precipitazioni, tranne che nel nord-est della regione, con raffiche di vento molto forti previste sulle Alpi Liguri e Marittime e sull’Appennino.

Piogge e forte vento in Sicilia. Allerta meteo della Protezione civile regionale fino alle 24 di oggi. Il livello di allerta per la citta’ di Palermo, cosi’ come per la Sicilia occidentale e orientale, e’ di colore arancione, con previsione di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Da ore piove nel capoluogo siciliano, dopo mesi di scarsa acqua. I fenomeni, secondo l’avviso della protezione civile, sono accompagnati, infatti, da rovesci di forte intensita’. Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca e possibili mareggiate sulle coste esposte.

Le forti raffiche di vento che si stanno abbattendo nel Siracusano hanno causato il cedimento di una torre faro nell’area della stazione ferroviaria di Priolo. E’ avvenuto nelle prime ore del mattino. Paralizzato il traffico ferroviario, ma l’intervento degli agenti della Polizia ferroviaria e del personale della Protezione civile ha consentito di rimuovere l’ostacolo, per cui i treni hanno ripreso a viaggiare. Non si sono registrati feriti, in quel momento non c’erano persone che circolavano nella zona in cui e’ caduta la torre faro.

