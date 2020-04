Terremoto M. 6.5 in Idaho 12 giorni dopo la forte scossa dell’Utah: grande paura nel cuore degli USA, “la scossa più forte dal 1983” [VIDEO]

Come se non bastasse l’emergenza coronavirus, una forte scossa di terremoto ha fatto tremare parte degli Stati Uniti nella notte italiana. Secondo i dati dell’Istituto geofisico statunitense (USGS), alle 01:52 italiane in Idaho, si è verificato un terremoto di magnitudo 6.5, localizzato a 72 chilometri a ovest di Challis, a nord della capitale Boise. Alla prima scossa ne sono seguite numerose altre, tra cui repliche di magnitudo 4.6 e 4.4. Oltre 2 milioni di persone vivono nell’area che ha potuto avvertire la scossa. Secondo l’USGS, il sisma è stato avvertito fino a Helena (Montana), Spokane (Washington) e Salt Lake City (Utah), colpita da un altro potente terremoto il 18 marzo scorso.

“Sembrava un’onda che attraversava il suolo, quindi ho capito subito cosa fosse”, ha detto Marcus Smith, coordinatore dell’unità di pronto soccorso del St. Luke’s Wood River Medical Center, ospedale a 104km dall’epicentro. La struttura è in prima linea nell’epidemia di coronavirus in Idaho, in un’area con i più alti tassi pro capite di casi confermati di COVID-19 al di fuori di New York City e delle sue contee circostanti. “Ho sentito il boato e all’inizio sembrava il vento ma poi il boato è stato tremendo. Ha tremato l’intera casa e ho iniziato ad avere paura”, ha dichiarato Brett Woolley, spiegando di aver udito il terremoto prima di avvertirlo.

“All’inizio ho pensato che fosse un tuono, un tuono strano, ma poi la casa si muoveva e ho capito che era un terremoto, un terremoto molto forte”, dice Melissa Hawkins. “Sai quando sei seduto in aereo e qualcuno dietro di te inizia a dare calci al tuo sedile? È quello che ho sentito io, ma ero sul letto. Poi il lampadario ha iniziato a muoversi avanti e indietro”, ha raccontato Linda Humpherys. Al momento non si segnalano danni, conferma la polizia di Boise.

Quello di stanotte è stato il terremoto più forte in Idaho dal 1983, quando si è verificato il peggior disastro naturale di questo tipo nello stato. Allora un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito Borah Peak, uccidendo due bambini che stavano andando a scuole e provocando danni per 12,5 milioni di dollari, secondo l’Idaho Geological Survey. Secondo Lucy Jones, sismologa della Caltech e fondatrice del Dr. Lucy Jones Center for Science and Seismology, l’area dell’Idaho ha un terremoto di queste dimensioni ogni 30-40 anni.

Nel caso del sisma del 1983, si è verificato lungo quella che gli scienziati definiscono una “faglia normale”, con il terremoto che causa un movimento verticale, ha spiegato Jones. Il terremoto delle ultime ore, invece, sembra essersi verificato su una “faglia trascorrente” sconosciuta, che ha causato un movimento prevalentemente orizzontale lungo la linea di faglia. Faglie non mappate di queste dimensioni sono più rare nelle aree densamente popolate come la California, spiega Jones, ma nelle aree scarsamente popolate e remote, come l’Idaho centrale, è meno probabile che provochino danni e meno probabile che siano il focus di geologi e sismologi. I residenti dell’area probabilmente continueranno ad avvertire repliche, ha aggiunto Jones.