Coronavirus, The Lancet sulla lettera di Trump all’Oms: “I nostri report citati non correttamente”

“Le accuse mosse contro l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nella lettera del presidente Trump sono serie e dannose per gli sforzi volti a rafforzare la cooperazione internazionale per controllare questa pandemia. E’ essenziale che qualsiasi revisione della risposta globale” all’emergenza Covid-19 “si basi su un resoconto accurato di ciò che è avvenuto a dicembre e gennaio”. E’ quanto dichiara la rivista scientifica ‘The Lancet’ in risposta alla lettera indirizzata dal presidente Usa, Donald Trump, al direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A suscitare la reazione di quella che viene considerata dalla comunità scientifica una pubblicazione di riferimento è il fatto che la missiva chiami in causa alcuni report sul nuovo coronavirus comparsi su Lancet e, secondo la rivista, non citati correttamente.

“Il 18 maggio 2020, il presidente Donald Trump ha scritto al direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. In quella lettera – ricostruisce The Lancet – Trump riporta i risultati di una revisione condotta dalla sua amministrazione sulla risposta dell’Oms alla pandemia di Covid-19. Il presidente Trump ha scritto che ‘sappiamo quanto segue’ e la prima accusa che fa è che l’Oms ‘ha costantemente ignorato report credibili sulla diffusione del virus a Wuhan all’inizio di dicembre 2019 o anche prima, compresi i report della rivista medica Lancet. L’Organizzazione mondiale della sanità non è riuscita a indagare in modo indipendente su report credibili che erano in conflitto diretto con i resoconti ufficiali del governo cinese, anche quelli provenienti da fonti all’interno della stessa Wuhan'”. Questa affermazione, replica The Lancet, “non è nei fatti corretta”.

The Lancet, precisa la rivista, “non ha pubblicato alcun rapporto a dicembre 2019, riferito a un virus o un focolaio a Wuhan o in qualsiasi altra parte della Cina. Il primo report che il giornale ha pubblicato al riguardo è stato il 24 gennaio 2020″. Si tratta di un articolo a firma di “Chaolin Huang e colleghi”, ricorda The Lancet.

Nel paper venivano descritti “i primi 41 pazienti di Wuhan con Covid-19. Gli scienziati e i medici che hanno condotto questo studio provenivano tutti da istituzioni cinesi. Hanno lavorato con noi per rendere rapidamente, liberamente e pienamente disponibili a livello internazionale informazioni su questo nuovo focolaio epidemico e sulla malattia che ha causato“, fanno notare dalla rivista. Un secondo paper, a firma di “Jasper Chan e colleghi“, è stato anche questo “pubblicato il 24 gennaio” e “descriveva le prime prove scientifiche a conferma della trasmissione da persona a persona del nuovo virus. Questo report include” fra gli autori “scienziati e medici di Hong Kong e della Cina continentale”.