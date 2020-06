Coronavirus, i virologi di Wuhan ribadiscono: “Non è stato creato da noi”

Affermare che il nuovo coronavirus sia stato creato dall’uomo o sia fuoriuscito dal Laboratorio Nazionale di Biosicurezza della Cina dell’Istituto di Virologia di Wuhan “è totalmente contrario ai fatti”: lo ribadisce il direttore del laboratorio, Yuan Zhiming.

Gli studi condotti in tutto il mondo sul genoma del nuovo coronavirus non hanno mostrato alcuna prova di modifiche artificiali. Questi studi hanno inoltre indicato che la sua struttura, che è alla base della ricostruzione del genoma, è totalmente diversa da quella di qualsiasi virus conosciuto. “Progettare e creare un virus che prima era completamente sconosciuto è al di là delle capacità di qualsiasi laboratorio del nostro istituto“, ha detto recentemente Yuan a Xinhua. “Non abbiamo mai partecipato alla progettazione e alla creazione di un nuovo virus e non lo faremo mai”, ha detto.