Coronavirus, oggi in Italia record di 103 mila tamponi: resta bassissimo il numero di nuovi casi, stabili morti e terapie intensive [DATI]

I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 6 morti, 257 guariti e 1.326 nuovi casi su 102.959 tamponi, nuovo record assoluto giornaliero. Oggi è risultato positivo l’1,28% dei tamponi effettuati, in linea rispetto al dato di ieri e in netto calo anche oggi rispetto ai giorni precedenti. L’aumento assoluto dei nuovi casi, quindi, in realtà non è preoccupante: sono semplicemente aumentati i tamponi, ma la percentuale dei positivi rimane molto bassa. Lo stesso Ministro Speranza ha sottolineato oggi pomeriggio come questi numeri non siano affatto preoccupanti ma il risultato di un alto numero di test che consente – rispetto all’inizio della pandemia nello scorso mese di Febbraio – di individuare molti asintomatici, ribadendo che non c’è alcuna pressione sul sistema sanitario e ospedaliero.

Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Lombardia (237), Veneto (163), Lazio (130), Campania (117) ed Emilia Romagna (107). Elevato il numero di immigrati positivi nelle Regioni del Sud: ben 27 in Calabria (la quasi totalità di quelli della Regione) e 26 in Sicilia.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

271.515 casi totali



35.497 morti

208.201 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 27.817, ma aumenta sensibilmente il numero degli asintomatici in isolamento domiciliare (che sono oltre il 94% del totale). Gli attualmente positivi, infatti, sono così suddivisi:

1.437 (+57 ) ricoverati in ospedale ( 5,2% )

( ) 109 (+2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,4% )

( ) 26.271 (+1.004) in isolamento domiciliare ( 94,4% )

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: