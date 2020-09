Bambino di 8 anni e studente del liceo positivi al Covid: chiuse le scuole e quarantena per compagni e maestre

Un bambino di 8 anni di una classe di seconda elementare all’International School of Florence, una scuola privata americana con sede a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze è risultato positivo al Coronavirus e, secondo quanto si legge su La Nazione, sono stati posti in quarantena i bambini dell’intera classe del piccolo e le due maestre. Questa mattina, la Asl precisa che in quarantena, nella stessa scuola, oltre al bambino di 8 anni, sono stati messi anche un’altra classe di seconda elementare e le rispettive due maestre. In totale, sono adesso sotto sorveglianza sanitaria 25 bambini e quattro insegnanti. Secondo quanto appreso, le due classi si sono incontrate durante la ricreazione il primo giorno di scuola e quindi le autorità sanitarie temono una potenziale trasmissione del virus, per questo sono scattati i protocolli. L’istituto americano aveva ripreso le lezioni il 3 settembre scorso ed è una delle prime scuole a Firenze e nella provincia ad aver riavviato l’attività didattica.

Secondo quanto emerso, in base agli accertamenti condotti dalla Asl sul caso di positivita’ del bimbo, riportato anche sulle pagine locali de La Repubblica, lo scolaro dell’istituto americano di Bagno a Ripoli (Firenze) avrebbe iniziato a manifestare i primi sintomi domenica scorsa. Nessuno dei compagni di scuola in quarantena al momento manifesterebbe sintomi. A tutti e’ stata data la possibilita’ di eseguire subito un tampone su base volontaria. Per poter tornare in classe allo scadere dei 15 giorni della ‘quarantena’, viene spiegato, occorrerà per tutti, alunni e docenti, un doppio tampone negativo. Nessun commento dall’International school of Florence che, contattata dall’ANSA, spiega di non voler rilasciare dichiarazioni sulla vicenda in questa fase.

Studente positivo al liceo, isolamento per dieci compagni

Uno studente di un liceo milanese e’ risultato positivo e, anche se la scuola non e’ ancora iniziata, avendo incontrato dei suoi compagni, è stato necessario attuare l’isolamento preventivo per dieci altri ragazzi. Lo riporta oggi il Corriere della sera. Lo studente, che frequenta il liceo Cremona, e’ stato sottoposto a un tampone al rientro dalle vacanze, e pur se asintomatico, resterà in quarantena a casa. La classe però inizierà l’anno decimata, per l’isolamento fiduciario di un nutrito numero di compagni con cui si era visto prima del ritorno a scuola. Per tutti loro 14 giorni di isolamento fiduciario e poi un doppio tampone.