Coronavirus, i sindaci d’Italia contro Conte: “lasciare sulle nostre spalle la scelta è impossibile”

Giuseppe Conte ha tenuto questa sera, come previsto, una conferenza stampa per spiegare al popolo italiano il nuovo Dpcm. Locali chiusi alle 24, scuole ancora aperte e palestre in bilico, mentre è dei sindaci la scelta di coprifuoco. Un punto, quest’ultimo, che i sindaci d’Italia non hanno apprezzato: “So che la situazione e’ difficile ma lasciare sulle spalle di noi sindaci la scelta delle zone dove imporre e controllare il #coprifuoco e’ impossibile. Il Governo corra ai ripari subito e cambi questa regola. #dpcm #conferenzastampa“, ha scritto su Twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

“I sindaci dovranno disporre chiusure e restrizioni Covid? Mancano dati, informazioni, forze ordine e strumenti adeguati alla richiesta. Attendiamo di leggere dpcm”, ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi.