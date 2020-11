Meteo, una Domenica d’estate a metà Novembre: sole, caldo e tanta gente in spiaggia [FOTO e DATI]

Meteo – Siamo a metà novembre ma non si direbbe a giudicare dalle persone che si sono recate in spiaggia o sui lungomari per prendere il sole e godere di temperature molto alte per questo periodo dell’anno. La prima parte di novembre 2020 è stata caratterizzata dall’assenza quasi totale di pioggia e da temperature oltre la media. E così, domenica 15 novembre si trasforma in una domenica d’estate, come dimostrano le temperature folli raggiunte oggi che hanno spinto molte persone in spiaggia (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Le temperature più alte si registrano al Sud, con Calabria e Sicilia che hanno raggiunto i +25°C. Temperature molto alte anche lungo la costa tirrenica, in particolare tra Lazio e Toscana, con punte fino a +21°C. Tra le massime più significative, segnaliamo: +25°C a Palermo, Cosenza, Luzzi; +24°C a Sellia; +23°C a Tropea; +22°C a Reggio Calabria, Messina; +21°C a Roma, Catania, Cagliari, Lecce, Pozzuoli; +20°C a Napoli, La Spezia; +18°C a Firenze, Pisa, Viareggio; +17°C a Siena, Arezzo, Perugia; +16°C a Ferrara.

Domani, piogge e locali temporali interesseranno il Centro-Nord, mentre nella seconda parte di giornata forti temporali raggiungeranno le coste della Campania e Calabria tirrenica settentrionale.

