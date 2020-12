L’eclissi solare totale vista dalla Patagonia: la diretta streaming dall’Argentina [VIDEO LIVE]

La Patagonia argentina oggi potrà vedere le stelle in pieno giorno: l’eclissi totale di Sole si potrà ammirare in particolare in alcuni punti delle province di Neuquen e Rio Negro. Poco dopo le 13 ora locale, le 17 ora italiana, la Luna passerà davanti al Sole e lo coprirà completamente provocando un oscuramento totale in una fascia trasversale di circa 100 km che comprende le località di Aluminé, Junin de los Andes, Las Coloradas, Piedra del guila, El Cuy, Sierra Colorada, Ramos Mexia, Valcheta, San Antonio, Las Grutas e El Condor.

Il Ministero del Turismo di Rio Negro aveva previsto, in assenza della pandemia, l’arrivo di almeno 70mila persone nell’area, ma, nelle attuali circostanze, l’autorizzazione a raggiungere la Patagonia è stata concessa solo a meno di 200 scienziati provenienti da tutto il Mondo.

L’eclissi sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Centro cultural de la Ciencia (C3) a partire dalle 11:30 ora locale, le 15:30 ora italiana.

Cos’è un’eclissi solare?

La Luna orbita a circa (in media) 385.000 km dalla Terra, ad una distanza tale da sembrare delle stesse dimensioni del Sole (come noto di dimensioni reali di gran lunga maggiori).

Un’eclissi solare è un fenomeno che consiste nell’oscuramento del disco solare da parte della Luna durante il novilunio. Sole, Luna e Terra devono essere quindi allineati, e ciò accade quando la Luna, la cui orbita è inclinata di cinque gradi rispetto all’eclittica, interseca quest’ultima in un punto detto nodo: quando il nodo si trova tra la Terra e il Sole, l’ombra della Luna viene proiettata in alcuni punti della superficie terrestre e si osserva un’eclissi solare. Se invece il nodo si trova dalla parte opposta, si ha un’eclissi lunare.