Allerta Meteo, piogge e freddo in atto al Sud per il colpo di coda dell’inverno: durerà altre 24-36 ore [MAPPE]

Allerta Meteo – E’ in atto il colpo di coda dell’Inverno nelle Regioni del Sud Italia: piove e fa freddo con appena +8°C a Foggia, +10°C a Reggio Calabria, +11°C a Cosenza, +12°C a Bari e Catania. Le piogge più forti stanno interessando la Calabria jonica meridionale, con nevicate sui rilievi oltre i 1.500 metri di altitudine. Sotto la pioggia, sull’Autostrada del Mediterraneo, l’A2 Salerno-Reggio Calabria, s’è verificato un terribile incidente stradale proprio nell’area di Reggio. Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore, come possiamo osservare nelle mappe del modello Moloch elaborato dall’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Sarà un pomeriggio di forti piogge su gran parte di Calabria, Basilicata, Sicilia e Puglia. Domani, Giovedì 28 Marzo, il maltempo si intensificherà nelle aree esposte a Nord e Nord/Est, soprattutto sulla Sila orientale, nella Calabria jonica, in Basilicata e nella Sicilia tirrenica. La neve cadrà copiosa tra Pollino e Sila oltre i 1.400 metri di quota, con temperature in ulteriore calo rispetto ad oggi. Attenzione anche ai forti venti di grecale, che soffieranno intensi con raffiche fino a 100km/h soprattutto in Campania.

Dopodomani, Venerdì 29 Marzo, tornerà a splendere il sole dopo gli ultimi piovaschi residui del mattino.

Al Nord, invece, già oggi è tornato a splendere il sole con temperature in aumento dopo il freddo di ieri (a Bolzano siamo già a +16°C).

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play