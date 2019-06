Maltempo, Festa della Repubblica di freddo e maltempo al Sud: disastrose grandinate nel Salento, Sternatia devastata [FOTO]

E’ una Domenica d’inizio Giugno dal clima estremo sull’Italia: nel giorno della Festa della Repubblica, al Nord è esplosa l’estate con temperature roventi (+34°C a Mantova e Merano, +31°C a Milano, Torino, Modena, Parma, Udine, Reggio Emilia, Pordenone e Piacenza, +30°C a Verona, Padova, Vicenza, Cremona, Lodi e Pavia) ma al Centro/Sud imperversa il maltempo a causa di violenti temporali su gran parte del territorio, e temperature di gran lunga inferiori. A Napoli, Taranto, Messina, Reggio Calabria e Crotone la massima s’è fermata addirittura a +20°C come se fossimo ancora a Marzo. A Bari e Catania ha raggiunto appena +21°C, a Vibo Valentia addirittura +17°C. Quasi inverno!

Il Salento è stato colpito da violente grandinate. Tra le località più colpite, Sternatia (vedi foto nella gallery a corredo dell’articolo), sommersa da mezzo metro di grandine. Ma bombe d’acqua (fino a 55mm di pioggia) e grandine hanno colpito le Murge meridionali e tutto il Salento provocando danni alle produzioni agricole: pomodori, patate, melanzane, angurie e mini angurie. Lo segnala Coldiretti Puglia, che spiega che le zone maggiormente interessate sono Monteroni, Galatina, Sternatia, Poggiardo, Surano, Ruffano, Parabita e Matino. Danni agli agrumeti e ai vigneti vengono segnalati nel Tarantino, in particolare nelle zone di Torricella, Maruggio e Palagiano. La straordinaria ondata di maltempo che imperversa dal mese di aprile non ha risparmiato i campi pugliesi, dove sono stati colpiti, tra l’altro, vigneti, frutteti e campi di grano, compromettendo soprattutto la raccolta delle ciliegie, con la perdita fino al 60-70% della primizie Bigarreau e Giorgia. Danni pesanti anche ad albicocche, uva e agli agrumi in fiore, mentre e’ un vero e proprio crack per le angurie – insiste Coldiretti – con i campi allagati e le piantine andate distrutte.

Criticità anche in Calabria, dove quattro speleologi sono bloccati in una grotta a causa di onda di piena improvvisa. Il Soccorso Alpino e Speleologico sta intervenendo nell’Abisso del Bifurto, a Cerchiara di Calabria sul Pollino, dove una forte ondata improvvisa ha reso impossibile l’uscita dalla grotta per un gruppo di quattro speleologi italiani. E’ la stessa zona in cui ad Agosto dello scorso anno un’analoga piena provocata dai temporali aveva ingrossato il torrente Raganello uccidendo dieci persone. A lanciare l’allarme, oggi, è stato un quinto membro del gruppo che è riuscito ad uscire dall’abisso pochi istanti prima dell’onda, dando l’allarme poco dopo le 16.30. Sul posto stanno operando diverse squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, mentre stanno convergendo sul posto numerose altre unita’ del Cnsas specializzate in operazioni speleologiche e speleosubacquee. Secondo le prime informazioni i quattro sarebbero riusciti comunque a ripararsi in un ramo secondario dell’abisso e sarebbero in buone condizioni di salute, sebbene impossibilitati ad uscire. L’Abisso del Bifurto, detta anche “Fossa del Lupo”, e’ un profondissimo inghiottitoio che scende in verticale per 683 metri, e si trova nel comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza).

E il maltempo, al Sud, continuerà anche nei prossimi giorni con temperature ancora di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo almeno fino a Mercoledì 5 Giugno. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

