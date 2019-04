Previsioni Meteo, il maltempo continua: nuovo peggioramento da Ovest nel weekend – MAPPE e DETTAGLI

Previsioni Meteo – Aprile prosegue all’insegna della variabilità tipicamente primaverile: dopo il forte maltempo delle scorse ore, un nuovo peggioramento arriverà sull’Italia nel weekend, tra Sabato 6 e Domenica 7. La nuova perturbazione proveniente da Ovest raggiungerà già domani la Sardegna, dove si verificheranno piogge intense e temporali, per poi estendersi Domenica al resto del Paese. Sarà un weekend instabile così come la prossima settimana, quando avremo nuovi passaggi perturbati che determineranno piogge su tutte le Regioni del nostro Paese. Piena conferma, quindi, della tendenza ampiamente annunciata sin da fine Marzo sulla brusca svolta stagionale, dopo la lunga anomalia calda e siccitosa di Febbraio e Marzo. E’ un’ottima notizia per l’agricoltura e l’approvvigionamento idrico che nelle Regioni del Centro/Nord avevano già evidenziato situazioni di criticità per il deficit pluviometrico dei mesi scorsi. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

