Maltempo, devastanti alluvioni in Francia: fiumi d’acqua per le strade di Beauvais, gravi danni e un disperso [FOTO e VIDEO]

La Francia continua a fare i conti con il forte maltempo, esploso già dal weekend del 19-20 giugno con tornado e grandine grossa come palle da tennis che hanno seminato distruzione. Nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 giugno, forti temporali si sono abbattuti sui dipartimenti dell’Oise e della Somme, provocando gravi inondazioni.

La località più colpita è stata Beauvais, dove un temporale stazionario tra le 22 e le 23 di ieri, lunedì 22 giugno, ha scaricato fino a 70mm di pioggia. Il risultato sono stati fiumi d’acqua per le strade che hanno provocato molti danni (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). I soccorritori sono stati chiamati ad eseguire oltre 800 interventi.

Inoltre, un giovane di 17 anni è considerato disperso: sarebbe caduto in un fiume lungo il quale stava camminando insieme ad alcuni amici. Sommozzatori, unità cinofile e droni con telecamere termiche sono impegnati nelle ricerche.

Le inondazioni hanno colpito anche edifici e servizi pubblici. Per esempio, nell’ospedale sono entrati 20cm di acqua e il tetto è stato danneggiato. Inoltre, la furia del maltempo ha divelto i tetti delle abitazioni, allagato le cantine e danneggiato le strade, molte delle quali sono state chiuse alla circolazione. Il sindaco di Beauvais ha richiesto lo stato di catastrofe naturale per il maltempo di portata eccezionale.

Anche nel dipartimento di Somme, le piogge della notte hanno provocato danni. Numerosi comuni sono stati colpiti da inondazioni e colate di fango. I Vigili del Fuoco hanno eseguito 156 interventi.