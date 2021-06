“Bevete acqua!”: Cristiano Ronaldo sposta due bottiglie di Coca-Cola in conferenza stampa – FOTO e VIDEO

L’attenzione per la salute e uno stile di vita sano di Cristiano Ronaldo, noto calciatore della Juventus e della nazionale portoghese, è ben conosciuta. In passato, l’asso del calcio ha fatto capire anche che non gli piace che i suoi figli consumino bevande gassate o cibo spazzatura. Un altro esempio di questo atteggiamento del portoghese è arrivato direttamente dai campionati Europei in corso.

Durante una conferenza stampa, Ronaldo non ha voluto essere accomodante neanche con gli sponsor della competizione. Prendendo posto, sembrava disturbato dalla vista di due bottiglie di Coca-Cola, sponsor di Euro 2020, davanti a lui. Ha iniziato ad agitarsi avanti e indietro sulla sedia, prima di prendere le due bottiglie e spostarle lontano da lui. Per poi affermare in portoghese: “Bevete acqua!”. Ha poi preso una bottiglia d’acqua e l’ha messa davanti a sé per il resto dell’intervista, borbottando “Coca-Cola” con un certo sdegno (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo). Ronaldo stava parlando della prima partita degli Europei 2021 che il suo Portogallo giocherà contro l’Ungheria oggi alle 18.

Ronaldo è molto pignolo quando si tratta di dieta ed esercizio fisico. La sua concentrazione sul benessere fisico gli ha permesso di continuare a giocare ad altissimi livelli nonostante i suoi 36 anni, età in cui molti giocatori appendono gli scarpini al chiodo. In passato, il portoghese ha rivelato che la sua dieta consiste in 6 mini pasti distribuiti in tutta la giornata, con molta frutta, verdura e proteine, come pesce o pollo cotti senza olio. Inoltre, il calciatore beve acqua, anche se ha rivelato che ogni tanto si concede un bicchiere di succo a colazione o vino a cena.

Lo scorso anno, ha rivelato la sua frustrazione sul fatto che il figlio non abbia la sua stessa attenzione maniacale per il per inessere fisico. “Vedremo se mio figlio diventerà un grande calciatore. Sono severo con lui. A volte beve Coca-Cola e Fanta e mangia patatine e questo mi irrita, lui lo sa”, ha rivelato.

Il capitano portoghese diventerà il primo calciatore ad apparire in 5 campionati Europei se guiderà il suo Paese come previsto e Ronaldo ha parlato di ciò che considera la chiave per raggiungere una tale longevità nel calcio. “La cosa più intelligente di un calciatore è la capacità di adattarsi. Sono più maturo ora. Se un calciatore vuole giocare per molti anni, deve sapere come adattarsi e i numeri parlano da soli. Da 18 a 36 anni, sono riuscito ad adattarmi. Sono sempre stato in grado di vincere e, a livello collettivo, faccio parte di un team che è stato in grado di vincere. Ho dimostrato che la chiave è adattarsi per tutta la mia carriera”, ha detto il portoghese.

L’attaccante portoghese ha anche un metodo incredibile per dormire.