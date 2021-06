Morta la ragazza di 18 anni colpita da trombosi: era stata sottoposta al vaccino Astrazeneca

Camilla Canepa non ce l’ha fatta. La giovane di 18 anni ricoverata da domenica al Policlinico San Martino di Genova è morta nel tardo pomeriggio di oggi, dopo poche ore dal momento in cui i genitori avevano chiesto all’ospedale di non fornire più notizie alla stampa in merito alle condizioni di Camilla. La giovane è stata colpita da una trombosi a distanza di 15 giorni dalla prima dose del vaccino AstraZeneca. La ragazza, il 25 maggio, aveva partecipato ad un Open Day, organizzato per spingere la campagna di vaccinazione tra i giovani, proprio come sta accadendo in più parti d’Italia.