Super ondata di caldo africano e tanta sabbia dal Sahara sull’Italia, temperature massime roventi: +43°C a Palermo e Siracusa, +41°C a Foggia e Agrigento

Un tempo dichiaratamente estivo è presente sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia oramai da diversi giorni, ma da oggi, per almeno tutta la settimana, il clima si farà decisamente rovente su buona parte dell’Italia, soprattutto su quella centro-meridionale. Dal territorio nordafricano, infatti, giungono imponenti masse d’aria calda in risalita dall’entroterra algerino-tunisino, soprattutto verso la Sicilia e il Sud peninsulare, ma onda calda in estensione fino a tutto il Centro e verso la Pianura Padana centro-orientale. La regione più calda di oggi è la Sicilia, dove si registrano punte di +43°C; +41°C in Puglia e Calabria.

Da notare anche le grandi quantità di sabbia che arrivano dal Sahara: ben evidenti nell’immagine satellitare in alto, avvolgono la Sardegna e varie zone del Centro.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 21 giugno 2021, in alcune località italiane: