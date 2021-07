Allerta Meteo, ecco il ciclone al Centro/Sud: due fronti temporaleschi in azione, è allarme tornado

MeteoWeb

Il ciclone che nei giorni scorsi ha flagellato l’Europa centrale, è arrivato stamattina al Centro/Sud Italia come ampiamente previsto dalle previsioni meteo delle scorse ore. Forti temporali stanno colpendo l’Adriatico centrale: diluvia ad Ancona, dove sono già caduti 43mm di pioggia e la temperatura è crollata a +19°C in pieno giorno. Forte pioggia anche a Pescara (13mm al momento, con +21°C) mentre il Gargano già nelle prime ore del mattino è stato colpito da violenti nubifragi che hanno scaricato 101mm di pioggia a Vico del Gargano, provocando danni e disagi in tutto il promontorio. Già ieri sera un tornado, provocato dall’arrivo delle prime masse d’aria fredde, ha colpito Cerignola.

Un altro fronte freddo sta colpendo l’estremo Sud, il basso Tirreno tra Calabria e Sicilia. Già caduti 20mm di pioggia a Rosarno, nella piana di Gioia Tauro, 7mm a San Saba, a Messina.

E’ solo l’inizio della nuova ondata di maltempo che condizionerà tutto il weekend al Centro/Sud, provocando forti piogge e temporali tra oggi e domani su tutta l’Italia meridionale. Per monitorare il maltempo in arrivo, ecco le migliori pagine del nowcasting: