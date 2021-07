Alluvioni in Austria: Hallein conta i danni, in corso la ripulitura delle strade della cittadina Salisburghese

MeteoWeb

Gravi e i danni in Austria causati dall’ondata di maltempo che nel fine settimana ha colpita vaste aree, tra cui il Salisburghese, ma in molte zone sono in corso e a buon punto i lavori di ripulitura.

La situazione meteo è migliorata e l’ultima notte è trascorsa tranquilla: il livello dell’acqua del Danubio è leggermente diminuito.

L’alluvione, causata dalle forti piogge cadute per ore sabato scorso, ha devastato in particolare il centro della cittadina di Hallein, nel salisburghese, senza però fortunatamente, provocare vittime.

E’ stato il torrente Kothbach che, dopo le intense precipitazioni, si è trasformato in un fiume fuori controllo.

Secondo i vigili del fuoco locali, molte case nel centro cittadino sono state allagate durante la notte tra sabato a domenica.