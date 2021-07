Covid-19, tutta Italia resta in zona bianca grazie al nuovo decreto: con i vecchi parametri oggi 4 Regioni sarebbero già in “zona gialla”

MeteoWeb

Con i nuovi parametri presentati ieri relativamente ai “colori” assegnati alle regioni, basati principalmente sui ricoveri ospedalieri, l’Italia guadagna almeno un’altra settimana in bianco.

Il monitoraggio odierno della cabina di regia, da cui discendono le ordinanze del Ministro Speranza, non ha rilevato sovraccarichi ospedalieri, con intensive e ricoveri ordinari entrambi al 2% di occupazione a livello nazionale, e nessuna regione si avvicina alle soglie del 10% e 15% fissate per passare da zona bianca a gialla.

Se invece si considera il “vecchio” parametro dell’incidenza, il passaggio di fascia sarebbe avvenuto per 4 regioni, con i dati schizzati oltre i 50 casi per 100mila: si tratta di Sardegna (incidenza 82,8 per 100mila), Veneto (68,9), Lazio (68,8) e Sicilia (64,9). La Toscana che si avvicina alla soglia con 49,2.

I ricoveri però sono ben lontani dalle soglie di rischio: si passa in zona gialla con oltre il 10% di intensive occupate, ed al momento la Sardegna ha un’occupazione dell’1,9%, il Veneto dell’1%, il Lazio del 3,1%, la Sicilia del 3,4%.