Maltempo in Lombardia, forti piogge provocano frane e allagamenti nel Varesotto: tra i comuni più colpiti Gavirate e Brusimpiano – VIDEO

Il maltempo ha continuato a sferzare il Varesotto stamattina, dopo gli ultimi giorni di forti piogge che hanno provocato tanti danni. Intorno alle 9, un violento temporale ha colpito l’alto Varesotto, provocando in pochi minuti frane e allagamenti in diverse località. Si registrano: 62mm a Cugliate Fabiasco, 61mm di pioggia a Brebbia, 59mm a Rasa di Varese, 56mm a Gemonio, 54mm a Porto Ceresio, 53mm a Luvinate, 50mm a Cassinetta di Biandronno.

I Comuni con più danni sono Gavirate, sul lago di Varese, e Brusimpiano, sul lago di Lugano (vedi video in fondo all’articolo). Nella prima località è esondato un torrente provocando vasti allagamenti e smottamenti. Un’abitazione è rimasta isolata a causa della caduta di un albero, ma i Vigili del fuoco stanno risolvendo la situazione. Sono ancora in corso lavori per la rimozione, tramite mezzi meccanici, dei detriti trasportati a valle dall’acqua.

Nella seconda località una frana è caduta sulla strada provinciale 61, ma la circolazione è stata già riaperta così come nella vicina Cuasso al Monte. Il maltempo ha provocato danni anche a Cocquio Trevisago e Cuanardo. Finora i pompieri hanno portato a termine una quarantina di interventi in tutta la provincia, ma almeno altri 60 sono ancora in attesa.

Decine di richieste di intervento ai Vigili del Fuoco per cantine, garage e scantinati allagati. Solo nella prima meta’ della giornata la centrale operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha risposto a una cinquantina di richieste tra Leggiuno, Mercallo, Gavirate, Lavena Ponte Tresa e Brusimpiano.

