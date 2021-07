Maltempo, devastante grandinata paralizza la A1 tra Parma e Piacenza: centinaia di auto con i parabrezza distrutti e la carrozzeria crivellata – VIDEO

MeteoWeb

Il forte maltempo che si è abbattuto sull’Emilia Romagna nel pomeriggio ha provocato una devastante grandinata che ha mandato in tilt il traffico sulla A1. Centinaia di auto sono state danneggiate dai chicchi di grandi dimensioni, che hanno sfondato il parabrezza e crivellato la carrozzeria dei veicoli tra Parma e Piacenza. Le incredibili immagini del video in fondo all’articolo mostrano le auto ferme sulla carreggiata, con ingenti danni. Molte auto danneggiate si sono fermate, incolonnate, in particolare in direzione Milano, nei pressi di Fidenza.

Si sono registrati anche alcuni tamponamenti. L’autostrada è stata temporaneamente chiusa.

